Heidelberg – Stromausfall in Teilen von Heidelberg und Eppelheim

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Versorgung wieder hergestellt

Am Sonntag, den 24. Mai 2026, kam es aufgrund einer technischen Störung gegen 3.50 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen von Heidelberg-Wieblingen, Heidelberg-Pfaffengrund, Heidelberg-Bergheim, Heidelberg-Neuenheim, Heidelberg-Handschuhsheim, Heidelberg-Bahnstadt sowie Eppelheim.

Techniker der Stadtwerke Heidelberg waren schnell vor Ort: Die Versorgung konnte bereits gegen 4.40 Uhr wieder hergestellt werden.

Quelle Stadtwerke HD

Foto Archiv MRN News

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 09:09