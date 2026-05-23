Mannheim – Tag des autonomen Fahrens – rnv und Skoda-Group zeigen konkrete Anwendungen für die Straßenbahn von morgen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie automatisierter Straßenbahnbetrieb künftig aussehen kann, haben die Škoda Group und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) beim „Tag des autonomen Fahrens“ in Mannheim demonstriert. Im Rahmen der Veranstaltung wurde ein umfassendes Technologie-Ökosystem vorgestellt, das Automatisierung, Digitalisierung und perspektivisch den autonomen Betrieb im urbanen Schienenverkehr ermöglicht.

Im Zentrum stand dabei das Konzept eines „Smart Depot“, das als entscheidender Zwischenschritt auf dem Weg zum vollautonomen Straßenbahnbetrieb auf der Strecke gilt. In der realen Umgebung eines rnv-Betriebshofs wurden unter anderem autonome Rangierfahrten, automatisches Abstellen von Fahrzeugen, die intelligente Steuerung von Fahrzeugbewegungen sowie automatisierte Abläufe in der Waschanlage live demonstriert. Die Steuerung erfolgt über ein zentrales System – ein wichtiger Baustein für zukünftige autonome Betriebsformen.

Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der rnv erklärte die Bedeutung der neuen Technologien für die rnv: „Autonomes Fahren ist ein zentraler Baustein für die Zukunft des öffentlichen Verkehrs. Entscheidend ist für uns, neue Technologien frühzeitig unter realen Bedingungen zu testen und schrittweise in den Betrieb zu integrieren – immer mit dem Ziel, Sicherheit, Qualität und Effizienz weiter zu verbessern.“

Digitalisierung und Automatisierung als Schlüsseltechnologien

Das Smart Depot verbindet drei zentrale Elemente: die autonome Bewegung von Fahrzeugen im Depot, die Digitalisierung betrieblicher Prozesse sowie die Automatisierung von Service- und Wartungsaktivitäten. Die einzelnen Module sind flexibel kombinierbar und können an die Anforderungen des jeweiligen Verkehrsunternehmens angepasst werden.

Durch den gezielten Einsatz von Automatisierung lassen sich Abläufe effizienter gestalten, Wartungsprozesse optimieren und manuelle Routinetätigkeiten reduzieren. Gleichzeitig entstehen umfangreiche Datengrundlagen, die eine präzisere Steuerung von Betrieb und Instandhaltung ermöglichen.

Jiří Liberda, Managing Director Digital der Škoda Group erklärt: „Autonome Mobilität ist ein zentraler Baustein für die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs der Zukunft. Durch die Verbindung moderner Technologien mit konkreten Anwendungen schaffen wir Lösungen, die Mobilität sicherer, effizienter und zugänglicher machen.“

Sicherheit und Effizienz im Fokus

Neben Automatisierungslösungen standen auch innovative Sicherheitssysteme im Mittelpunkt. Das Antikollisionssystem (ACS) erkennt Hindernisse im Fahrweg, bewertet Gefahrensituationen und unterstützt das Fahrpersonal gezielt – ohne durch unnötige Fehlwarnungen zu belasten. Ergänzend sorgt eine intelligente Geschwindigkeitsüberwachung (ISL) dafür, dass Fahrzeuge situationsabhängig sicher unterwegs sind, etwa in Kurven oder auf weniger vertrauten Strecken.

Darüber hinaus ermöglichen digitale Anwendungen („Mobility Apps“) eine umfassende Steuerung des Betriebs: von der Fahrzeugdisposition über Echtzeit-Diagnosen bis hin zur vorausschauenden Wartung auf Basis von KI‑gestützten Analysen und digitalen Fahrzeugmodellen. So können potenzielle Störungen frühzeitig erkannt und ungeplante Ausfälle reduziert werden.

Auch intelligente Kamerasysteme tragen zur Sicherheit bei, indem sie das Umfeld der Fahrzeuge in Echtzeit analysieren, Risiken erkennen und entsprechende Warnungen ausgeben – sowohl im Depot als auch im Linienbetrieb.

Mannheim als Innovationsstandort

Die in Mannheim präsentierten Technologien bauen auf internationalen Erfahrungen, unter anderem aus einem Pilotprojekt im finnischen Tampere, auf und werden nun unter realen Betriebsbedingungen weiterentwickelt. Damit etabliert sich Mannheim zunehmend als Referenzstandort für digitale und automatisierte Lösungen im urbanen Schienenverkehr.

Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der rnv betont: „Autonomes Fahren ist ein zentraler Baustein für die Zukunft des öffentlichen Verkehrs. Entscheidend ist für uns, neue Technologien frühzeitig unter realen Bedingungen zu testen und schrittweise in den Betrieb zu integrieren – immer mit dem Ziel, Sicherheit, Qualität und Effizienz weiter zu verbessern.“

Die enge Zusammenarbeit zwischen Verkehrsunternehmen, Industrie und weiteren Partnern bleibt dabei entscheidend. Gemeinsames Ziel ist es, die technologischen, betrieblichen und regulatorischen Voraussetzungen für den sicheren Einsatz autonomer Systeme im öffentlichen Nahverkehr weiterzuentwickeln.

Quelle rnv

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 08:47