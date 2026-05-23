Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat das Stadtderby gegen den Oberligisten VfR Mannheim gewonnen und sich damit den badischen Landespokal( bfv-Rothaus-Pokal) gesichert. Vor 16.951 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion setzte sich der Favorit am Ende verdient durch.
Die Mannschaft des SV Waldhof ging bereits in der 18. Minute durch Terrence Boyd in Führung. Nach der Pause erhöhte Lovis Bierschenk in der 70. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Julian Rieckmann in der 84. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.
Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 14:29