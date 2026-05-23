Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Menschen mit Sehbehinderungen sind unter dem Motto „Finde den richtigen Ton“ am Sonntag, 31. Mai 2026, 15 bis 17 Uhr zu einem inklusiven Workshop eingeladen, der Kunst jenseits des Sehens erfahrbar machen will. Die Teilnehmenden erkunden Materialien, formen eigene Werke und können künstlerische Ideen über den Tastsinn erleben. So eröffnet der Workshop die Möglichkeit, Kunst praktisch zu begreifen und neue Wahrnehmungswege kennenzulernen. Er ist offen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und ihre Begleitung. Die Leitung haben Anja Guntrum, Kunstpädagogin und Mong Lan Phan, Mitglied im DBSV, BBSV und DVBS inne. Die Kosten betragen 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-3411 (Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 09:37