Ludwigshafen / Mutterstadt (ots) Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 14:00 Uhr, auf der L 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Der 50-jährige aus Ludwigshafen befuhr gemeinsam mit einem vorausfahrenden 46-jährigen Traktorfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L 524 in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Ruchheim. Als der 50-Jährige den Traktor überholen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und schlitterte in den Grünstreifen. Er verletzte sich schwer, musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen-Ruchheim geborgen werden und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die L524 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 20:52