

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum „Literarischen Menü“ mit dem Autor Jürgen Matthäß und dem Musiker Jens Bunge unter dem Motto „Seligmacher – ein Lese- und Hörvergnügen für Wein- und Pfalz-Liebhaber*innen“ laden die Stadtbibliothek und die Protestantische Kirche für Ludwigshafen am Freitag, 12. Juni 2026, um 19 Uhr auf den Lutherplatz, Maxstraße 33, ein. Bei Regen findet die Veranstaltung im Lutherturm statt. Jürgen Matthäß ist seit über 30 Jahren Journalist und schreibt (fast) ausschließlich über Wein: Artikel, Bücher – und auch Wein-Krimis. Seine neueste Veröffentlichung heißt „Seligmacher“ und ist der vierte Band der beliebten Krimireihe mit Kommissar Jan Badenhop von der Kripo Landau. Ein Mord in der Villa Ludwigshöhe und ein gestohlenes Gemälde des

Impressionisten Max Slevogt geben Kommissar Jan Badenhop Rätsel auf. Bei seiner Recherche landet er auch in Ludwigshafen. Für die professionelle Musik zur Lesung sorgt Jens Bunge an der Mundharmonika.

Dazu gibt es ein 3-Gang-Menü von Familie Montana (Antipasti, Pasta, Eis) am fein-gedeckten Tisch auf dem Lutherplatz und als Appetit-Häppchen die Weinlage „Seligmacher“ vom Weingut Scholler aus Birkweiler. Der Eintritt

kostet 35 Euro; Getränke sind extra zu zahlen.

Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich entweder bei der Protestantischen Kirche, E-Mail baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de, Telefon 0155 60642127, oder bei der Stadtbibliothek, E-Mail stadtbibliothek@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504-2605.



Quelle Stadt Lufwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 09:33