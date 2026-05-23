Ludwigshafen – Kontrolle im Hemshof

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 22.05.2026, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurden an der Kreuzung Kanalstraße/Hartmannstraße mehrere Verkehrskontrollen durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 durchgeführt. Hierbei konnten bei 20 kontrollierten Fahrzeugen acht Personen festgestellt werden, welche nicht angeschnallt waren. Zudem konnte ein Fahrer festgestellt werden, welcher während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im „Blindflug“ zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 08:24