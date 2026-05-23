Ludwigshafen – Junger Mann in der Bismarckstraße niedergeschlagen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag den 22.05.2026 gegen 23:23 Uhr, wurde ein 27-Jähriger, welcher zu Fuß in der Bismarckstraße in Ludwigshafen am Rhein unterwegs war von drei unbekannten Männern zu Boden geschmissen und geschlagen. Die Angreifer flüchteten in Richtung des Platzes der Deutschen Einheit. Die unbekannten Männer wurden als circa 16-20 Jahre alt beschrieben. Einer der unbekannten männlichen Täter war weiß gekleidet, einer war schwarz bekleidet und einer trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 08:26