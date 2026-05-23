Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Fahrplanwechsel am 14. Juni wird das Liniennetz im Landkreis Südliche Weinstraße weiter modernisiert und nochmals deutlich ausgeweitet. „Unser Ziel ist es, den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis SÜW noch verlässlicher, übersichtlicher und besser verknüpft abzubilden, mit realistischen Fahrzeiten und stabilen Anschlüssen“, betont Landrat Dietmar Seefeldt.

Durch Optimierungen im Liniennetz konnten Fahrplankilometer eingespart und gezielt in ein erweitertes Angebot investiert werden. Viele Linien erhalten nun zusätzliche Fahrten – insbesondere am Wochenende und in den Abendstunden – sowie verbesserte Umsteigezeiten zu Bahn- und Busverbindungen. Mehrere Linienwege werden neu strukturiert, wodurch sich Reisezeiten verkürzen und neue Verbindungen entstehen. „Insgesamt entsteht ein deutlich leistungsfähigeres und nutzerfreundlicheres Angebot, das sowohl Pendlerinnen und Pendlern als auch dem Freizeitverkehr zugutekommt“, so der Landrat.

Mehr Spätbusse unterwegs

Neben den bereits 2025 eingeführten Spätbussen auf den Linien 540, 541, 543 und 544 und der Ausweitung der VRNflexline in der Verbandsgemeinde Edenkoben bis Mitternacht gibt es nun auch Spätbusse auf den Linien 520, 521, 530, 531, die neben den zwischen Neustadt und Karlsruhe verkehrenden Bahnen auf die neuen Spätverbindungen der Bahnstrecke Landau – Pirmasens abgestimmt sind. Dazu der Landrat: „Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd hat im Dezember vergangenen Jahres Spätfahrten auf der Bahnstrecke zwischen Landau und Pirmasens eingeführt. Wir als Landkreis haben sofort auf dieses zusätzliche Angebot reagiert, die Fahrpläne der Buslinien mit Halt an den Bahnhöfen Annweiler und Siebeldingen angepasst und somit für Anschlüsse an die Bahnverbindungen gesorgt. Somit können die Fahrgäste der durch die Buslinien angebundenen Gemeinden den ÖPNV künftig freitags und samstags bis 24 Uhr nutzen – und das Auto stehen lassen.“

Die neuen Spätverbindungen im Überblick

Die Linie 520 fährt samstags um 22.44 Uhr ab Landau in Richtung Siebeldingen und dort umsteigefrei als Linie 530 weiter über Birkweiler, Ranschbach, Leinsweiler, Eschbach, Göcklingen (dort Umstieg auf die Linie 540 nach Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen und Bad Bergzabern), Ilbesheim und Arzheim nach Landau. Dort Ankunft um 23.50 Uhr. Anschluss an die Regionalbahnen in Richtung Neustadt sowie Karlsruhe um 23.57 Uhr, Annweiler um 00.04 Uhr sowie die Buslinie 591 um 00.05 Uhr in Richtung Hochstadt, Speyer.

Die Linie 530 verkehrt freitags und samstags um 21.02 Uhr ab Landau in Richtung Arzheim, Ilbesheim, Göcklingen (dort Umstieg auf die Linie 540 nach Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Kapellen, Oberhausen, Dierbach, Niederotterbach, Steinfeld, Kapsweyer nach Schweighofen), Eschbach, Leinsweiler und Ranschbach nach Siebeldingen-Birkweiler und dort weiter als Linie 520 bis nach Landau, Hbf. Ankunft dort um 22.08 Uhr, es besteht Anschluss an die Linien 521, 541, 555 und 591.

Busse der Linie 530 fahren samstags um 22.22 Uhr ab Landau nach Arzheim, Ilbesheim, Göcklingen, Eschbach, Leinsweiler, Ranschbach, nach Siebeldingen-Birkweiler (Anschluss an Regionalbahn um 23.15 Uhr in Richtung Pirmasens) und dort weiter als Linie 520 über Godramstein nach Landau (Ankunft 23.28 Uhr).

Die Linie 522 ist samstags um 21.20 Uhr ab Eußerthal über Dernbach und Ramberg nach Albersweiler unterwegs und dort als Linie 521 um 22.02 Uhr weiter über Frankweiler, Gleisweiler, Burrweiler (Anschlussmöglichkeit an die VRNflexline Südliche Weinstraße für Fahrten in die gesamte Verbandsgemeinde Edenkoben, buchbar per VRNflexline App), Böchingen, Nußdorf nach Landau, Ankunft 22.57 Uhr, es besteht Anschluss an die Linie 540 in Richtung Bad Bergzabern und die Regionalbahn nach Pirmasens.

Die Linie 521 verkehrt freitags und samstags um 22.27 Uhr ab Landau nach Nußdorf, Böchingen, Burrweiler (Anschluss an VRNflexline in die VG Edenkoben möglich), Gleisweiler, Frankweiler nach Albersweiler (mit Anschluss an die Regionalbahn nach Pirmasens) und dort weiter als Linie 524 über Queichhambach bis nach Annweiler, dort Ankunft um 23.30 Uhr).

Ab Annweiler – mit Anschluss der Regionalbahnen aus Landau und Pirmasens – verkehrt dasselbe Fahrzeug ebenfalls freitags und samstags um 23.30 Uhr als Linie 531 weiter nach Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Silz, Münchweiler, Klingenmünster, Eschbach, Ilbesheim, Wollmesheim und Landau, Ankunft 00.33 Uhr.

Zudem fährt die Linie 531 freitags und samstags um 21.14 Uhr ab Klingenmünster nach Münchweiler, Silz (dort Anschluss vom Ruftaxi aus Oberschlettenbach und Vorderweidenthal), Gossersweiler-Stein, Völkersweiler nach Annweiler, Ankunft dort um 21.45 Uhr.

Dieselbe Linie fährt freitags und samstags um 22.05 Uhr ab Annweiler nach Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Silz (dort Anschluss an das Ruftaxi nach Vorderweidenthal und Oberschlettenbach), Münchweiler nach Klingenmünster (Ankunft 22.44 Uhr). Freitags verkehrt das Fahrzeug sogar als Linie 530 weiter über Eschbach, Leinsweiler, Ranschbach nach Siebeldingen-Birkweiler. Ankunft dort um 23.03 Uhr, es besteht Anschluss an die Regionalbahn nach Annweiler, Pirmasens.

Darüber hinaus verkehrt die Linie 531 samstags um 22.44 Uhr ab Klingenmünster nach Münchweiler, Silz (dort Anschluss an das Ruftaxi nach Vorderweidenthal und Oberschlettenbach), Gossersweiler-Stein und Völkersweiler nach Annweiler, Ankunft um 22.45 Uhr.

Weitere wesentliche Änderungen durch den Fahrplanwechsel:

Ringlinien 520 (Landau – Godramstein – Siebeldingen-Birkweiler) und 530 (Siebeldingen-Birkweiler – Ranschbach – Eschbach – Göcklingen – Ilbesheim – Landau)

Die Linie 520 startet künftig 14 Minuten früher in Landau und kommt entsprechend später an, wodurch die Anschlüsse stabilisiert werden. Der Linienwechsel zwischen beiden Ringlinien erfolgt künftig am Bahnhof Siebeldingen-Birkweiler. Die Linie 530 wird über Leinsweilerhof, Eschbach und Göcklingen erweitert. Zudem ist sie künftig optimal auf die Anschlüsse der Regionalbahn 55 von und nach Pirmasens in Siebeldingen-Birkweiler abgestimmt, was zu deutlich kürzeren Reisezeiten führt. In Göcklingen entstehen neue Umstiegsmöglichkeiten zur Linie 540, wodurch zusätzliche Querverbindungen zwischen Bad Bergzabern, Siebeldingen-Birkweiler, Ilbesheim, Arzheim und dem westlichen Bereich von Landau (zum Beispiel Kreisverwaltung) geschaffen werden.

Linien 521 und 522 (Landau – Frankweiler – Albersweiler – Eußerthal – Dernbach – Ramberg)

Die Linie 521 fährt künftig zwei Minuten früher in Landau ab und kommt drei Minuten später an, um die Anschlüsse in Albersweiler zu den Linien 523 und 524 zu verbessern. Der Abschnitt Albersweiler-Ramberg wird künftig als Linie 522 im selben Fahrzeug weitergeführt. Am Wochenende sowie vereinzelt an Werktagen wird die Linie um Böchingen, Gleisweiler und Burrweiler ergänzt.

Eußerthal wird künftig im Wechsel bedient – einmal über Ramberg, einmal über Eußerthal. Die Linie 522 bedient zusätzliche Haltestellen in Eußerthal und wendet künftig am neuen Wendeplatz am nördlichen Ortsausgang. Durch das alternierende Bedienkonzept bleiben sowohl Ramberg als auch Eußerthal weiterhin stündlich angebunden, sodass realistische Fahrzeiten und verlässliche Bahnanschlüsse gewährleistet werden.

Der saisonale Verkehr zum nicht mehr bewirtschafteten Forsthaus Taubensuhl wird aufgrund geringer Nachfrage auf die Ruftaxi-Linie 5930 umgestellt, die bei Bedarf tägliche Fahrten ab dem Bahnhof Annweiler mit Anschluss an den Bus- und Bahnverkehr ermöglicht.

Linien 523 (Albersweiler – Queichhambach – Gräfenhausen – Annweiler – Bindersbach) und 524 (Albersweiler – Queichhambach – Annweiler – Klingenmünster)

Beide Linien wurden in ein einheitliches und übersichtliches Taktmuster überführt. Die Umsteigezeiten in Albersweiler wurden verlängert, um Anschlüsse zu stabilisieren. Zusätzlich erhalten beide Linien weitere Fahrtmöglichkeiten am Morgen und am Abend.

Linie 525 (Annweiler – Wernersberg – Lug – Oberschlettenbach – Vorderweidenthal)

Die Linie 525 verkehrt künftig – mit Ausnahme des Schülerverkehrs – nicht mehr über Spirkelbach, sondern auf direktem Weg über Wernersberg, Lug, Schwanheim, Darstein und Oberschlettenbach nach Vorderweidenthal. Dies führt zu deutlich kürzeren Reisezeiten und einem erweiterten Fahrtenangebot. In Vorderweidenthal bestehen künftig bessere Anschlüsse zur Linie 545 von beziehungsweise nach Bad Bergzabern; auch in Annweiler verbessern sich die Umstiegsmöglichkeiten am Bahnhof. Zusätzlich werden einige Fahrten von beziehungsweise nach Bad Bergzabern in bestehende Bedienlücken der Linie 545 verlängert, sodass ein durchgängiger 60-Minuten-Takt zwischen Bad Bergzabern und Vorderweidenthal entsteht.

Linie 531 (Landau – Ilbesheim – Eschbach – Klingenmünster – Silz – Gossersweiler – Annweiler)

In Landau wird ein schnellerer Linienweg eingeführt. Die Abfahrtszeit verschiebt sich um fünf Minuten nach hinten, die Ankunft um fünf Minuten nach vorne, wodurch stabilere Umstiege am Hauptbahnhof entstehen.

Die Haltestelle „Friedhof und Westbahnhof“ in Landau entfällt, die Linie 531 fährt stattdessen künftig über die Haltestelle „Lunette 41“ zur Wollmesheimer Höhe.

Die Anbindung des Wild- und Wanderparks entfällt wegen geringer Nachfrage und wird über die neu eingerichtete Ruftaxi-Linie 5925, welche zwischen Oberschlettenbach, Vorderweidentahl, dem Wild- und Wanderpark und Silz verkehrt und dort auf die An- und Abfahrtszeiten der Linie 531 (von/nach Annweiler und Landau) abgestimmt ist. Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit der Linie 531 zwischen Klingenmünster und Annweiler deutlich, da der bisherige Abstecher zum Wildpark entfällt.

Ein zusätzlicher Vorteil: Mit der neuen Ruftaxi-Linie entsteht erstmals eine schnelle Direktverbindung zwischen Vorderweidenthal und Silz. Die bisherige Reisezeit von 47 Minuten reduziert sich damit auf nur noch rund neun Minuten – eine deutliche Verbesserung und Schließung einer bisherigen Bedienlücke im ÖPNV-Angebot.

Linie 539 (Landau – Bornheim – Essingen – Knöringen – Walsheim)

Die Linie 539 wird künftig direkter geführt und bedient Bornheim außerhalb des Schülerverkehrs nicht mehr. Dadurch verkürzt sich die Reisezeit zwischen Landau und Walsheim deutlich, und die Anschlüsse am Bahnhof Knöringen-Essingen werden entspannter. Bornheim wird künftig durch die angepasste Linie 590 angebunden. Verbindungen zwischen Bornheim und Walsheim bleiben über einen kurzen Umstieg in Dammheim möglich.

Linien 543 (Bad Bergzabern – Schweigen – Wissembourg) und 544 (Bad Bergzabern – Niederotterbach – Schweighofen)

Beide Linien erhalten jeweils eine zusätzliche Fahrt am Freitagabend: um 21 Uhr von Bad Bergzabern nach Wissembourg und zurück sowie um 22 Uhr von Bad Bergzabern nach Schweighofen und zurück.

Linie 545 (Bad Bergzabern – Birkenhördt – Vorderweidenthal – Busenberg – Dahn)

Das Angebot wird um eine zusätzliche Abendfahrt montags bis freitags um 20:00 Uhr ab Bad Bergzabern erweitert. In den bestehenden Taktlücken zwischen Bad Bergzabern und Vorderweidenthal wurden zusätzliche Fahrten über die Linie 525 eingeführt, sodass nun ein durchgängiger Takt zwischen Bad Bergzabern und Vorderweidenthal entsteht.

Linie 590 (Landau – Hochstadt – Zeiskam – Weingarten – Lingenfeld – Germersheim)

Die Linie 590 erhält neue Abfahrts- und Ankunftszeiten in Landau (Abfahrt Minute 47, Ankunft Minute 13) und wird damit besser auf den Stadt- und Regionalverkehr abgestimmt. Zusätzlich werden Bornheim (inklusive Haltestelle „EKZ“) sowie die Haltestelle „Essingen, In der Windblase“ angebunden, die insbesondere für das Hornbach-Logistikzentrum relevant sind. Neue Umstiegsmöglichkeiten ergeben sich in Dammheim zur Linie 539 sowie in Weingarten zur Linie 507 (Neustadt – Gommersheim – Speyer).

Alle Änderungen treten zum 14. Juni in Kraft. Der Landkreis empfiehlt allen Fahrgästen – insbesondere Schülerinnen und Schülern –, sich rechtzeitig vor dem Fahrplanwechsel über die neuen Verbindungen und Abfahrtszeiten zu informieren. Die aktualisierten Fahrpläne sind unter www.suedliche-weinstrasse.de/oepnv veröffentlicht und in der myVRN-App sowie unter www.vrn.de abrufbar

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 09:42