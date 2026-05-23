Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar – Kostenfreies Ganzkörperkraft-, Koordinations- und Schnelligkeitstraining / Autogrammstunde – Sport im Park, das kostenfreie Sportangebot der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit Heidelberger Sportvereinen und dem Sportkreis Heidelberg, lädt am Dienstag, 9. Juni 2026, zum nächsten „Special“ der neuen Saison: Von 18.30 bis 19.30 Uhr findet in der Bergheimer Schwanenteichanlage das „AOK-Special“ mit Maximilian Heim, Eishockey-Profi bei den Adler Mannheim, und Adler-Athletiktrainer Jörn Krebs statt. Dank der AOK Rhein-Neckar-Odenwald und deren Sportkooperation mit dem Eishockeyprofiteam des deutschen Vizemeisters Adler Mannheim sind Interessierte zu einem kostenfreien Ganzkörperkraft-, Koordinations- und Schnelligkeitstraining eingeladen. Bei dem abwechslungsreichen Fitnesstraining steht vor allem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Im Anschluss an die Fitnesseinheit um 19.30 Uhr steht Adler-Profi Maximilian Heim zur Autogrammstunde bereit.

Sport im Park: 37 Kurse in 15 Stadtteilen / Neuer Ort beim Zumba in Ziegelhausen

Sport im Park bietet insgesamt 37 Kurse in allen 15 Heidelberger Stadtteilen – montags bis sonntags, unabhängig vom Fitnesslevel. Der Einstieg ist jederzeit möglich, die Teilnahme ist kostenfrei. Das gesamte Programm und ein Newsletter sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark.

Ab Mittwoch, 27. Mai 2026, gibt es einen Ortswechsel: Der Kurs Zumba, der bislang in Ziegelhausen auf der Grünanlage des „ehemaligen Flussschwimmbades“ stattgefunden hat, wird auf die kleine Neckarwiese beim „Russenstein“ nähe Bushaltestelle „Haarlass“ (unterhalb Kreuzung Ziegelhäuser Landstraße – Haarlassweg – In der Neckarhelle; GPS-Koordinaten: 49.419070, 8.725015) verlegt. Der Zumba-Kurs startet weiterhin um 19 Uhr.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 12:51