Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Baustelle der Montpellierbrücke geht es stetig voran: An der Brückenseite stadteinwärts können Autofahrende jetzt wieder von der Autobahn und der Speyerer Straße kommend nach rechts in den Czernyring abbiegen. Der Czernyring zwischen Speyerer Straße und Hebelstraße ist an dieser Stelle wieder in beide Richtungen befahrbar.

Derzeit laufen unterhalb der Brücke im Bereich der Lessingstraße die abschließenden Bauarbeiten sowie Betoninstandsetzungen. Während der Arbeiten bleibt der Fahrweg unter der Montpellierbrücke entlang der Lessingstraße noch bis Ende Juli 2026 jeweils nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.

Letzte Etappe: Sperrung in Richtung Innenstadt in Sommerferien 2026

Zum Endspurt des Bauprojekts muss die Fahrbahn in Richtung Innenstadt in den Sommerferien 2026 gesperrt werden. Die genaue Dauer und der Zeitpunkt der Sperrung hängen von der Fertigstellung der Gleissanierungsmaßnahme ab. Geplant ist derzeit eine Bauzeit von etwa zwei bis drei Wochen. Dabei werden die Fahrbahndecke an der Kreuzung Ring-/Speyerer Straße und die Fahrspur entlang der Gleistrasse erneuert.

Über die Baumaßnahme

Seit Ende 2022 hat die Stadt Heidelberg die in den Jahren 1974 bis 1976 erbaute Montpellierbrücke Schritt für Schritt bei laufendem Verkehr in mehreren Bauphasen modernisiert und dabei weit über 100 Mängel beseitigt. Ziel der Baumaßnahme ist es, die maximale Lebensdauer der Brücke auf mindestens weitere 25 Jahre nachhaltig zu verlängern und die Brücke tragfähiger zu machen.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 11:08