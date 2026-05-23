Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Karlstorbahnhof lädt ab dem 31. Mai zu seiner neuen Veranstaltungsreihe „Sommer Picknick“ ein. Besucher*innen erwartet eine Kombination aus Livemusik, Picknicktischen und gastronomischem Angebot auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Auch eigene Snacks und Picknickdecken dürfen gerne mitgebracht werden.

An insgesamt drei Abenden treten im Rahmen der Reihe bis Ende Juli lokale Musiker*innen auf der kleinen Open Air Bühne auf. Der Eintritt ist frei, wer allerdings einen Mezze-Teller von der Karlstorbahnhof-Gastronomie Zentrale und einen garantierten Sitzplatz oder Gruppentisch haben möchte, sollte sich beides im Vorverkauf sichern.

„Mit unseren Sommer Picknicks wollen wir dazu einladen, einfach mal gemeinsam Zeit zu verbringen und den Sommerabend zu genießen. Es gibt schließlich kaum etwas, das mehr verbindet als gemeinsam zu Essen. Außerdem sind die Picknicks eine Gelegenheit, tolle lokale Musiker*innen zu erleben und vielleicht sogar neu zu entdecken.“, erklärt Cora Maria Malik, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs.

Zum Auftakt am 31. Mai spielt das Yoshi Tschira Quartett modernen Jazz mit melodischen und experimentellen Elementen. Die Kompositionen des jungen Musikers beschäftigen sich mit der Suche nach Harmonie und Balance ohne Stillstand zu riskieren. Am 25. Juni folgt das Trio The Boogaloo Three rund um Gitarrist Jochen Seiterle mit Latin Neo Soul Jazz. Inspiriert von Künstlern wie Grant Green, D’Angelo und Jimmy Smith verbindet die Band Grooves mit improvisatorischen Elementen. Zum Abschluss am 29. Juli präsentiert die Band Beach Towel ein Live-Set zu ihrem neuen Album „Trois“. Die Band verbreitet mit Elementen aus Indie, Pop und Konzeptkunst zuverlässig Sommerflair, wo immer sie auftritt.

Los geht es immer um 18 Uhr. Ein garantierter Sitzplatz am Tisch sowie einen Mezze-Teller mit verschiedenen vegetarischen Dips, Snacks und Brot gibt es im Vorverkauf unter www.karlstorbahnhof.de ab 16,50 € pro Person. Besucher*innen ohne Ticket sind ebenfalls willkommen und können die Konzerte je nach Platzangebot an Stehtischen oder auf der eigenen Picknickdecke genießen. Getränke und Snacks für Kurzentschlossene werden an der Bar vor Ort angeboten.

Gerne nehmen wir Presseanfragen entgegen unter: presse@karlstorbahnhof.de

Alle Infos zu den Terminen gibt es hier:

Sommer Picknick | Karlstorbahnhof e.V.

Quelle: Karlstorbahnhof e.V.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 11:05