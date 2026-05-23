Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Fläche diente während der Sanierung des Konzerthauses Stadthalle als Baustelleneinrichtung – Der Jubiläumsplatz am Konzerthaus Stadthalle wird nach mehrjähriger Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche wieder für die Öffentlichkeit hergerichtet. Die zum Schutz des Platzes aufgebrachte Schotterschicht ist inzwischen entfernt. In den vergangenen Wochen haben Auszubildende des Regiebetriebs Gartenbau im Landschafts- und Forstamt unter anderem Überwüchse zurückgeschnitten, Natursteinpflaster repariert, den Boden aufbereitet sowie Rasen- und Beetflächen neu angelegt. Auch die Kastanien wurden behutsam gepflegt und das Lichtraumprofil wieder hergestellt.

Der ehemalige Brunnen wurde vorläufig mit Sand gefüllt und mit einer Palme nebst Rundbeet bepflanzt. Diese Gestaltung ist als Übergangslösung vorgesehen, bis der Platz vollständig instandgesetzt werden kann. Die Abteilung Grünanlagen des Landschafts- und Forstamts der Stadt Heidelberg arbeitet derzeit an der weiteren Erneuerung der Platzfläche, der Instandsetzung des Brunnens und dem Austausch teils beschädigter Ausstattung. Der Planungsstand soll im Oktober 2026 im Bezirksbeirat Altstadt vorgestellt werden.

Die Bauzäune am Jubiläumsplatz sollen in der Woche nach Pfingsten entfernt werden, damit auch die restlichen Überwüchse geschnitten werden können. Anschließend ist die Grünanlage wieder für alle nutzbar.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 12:53