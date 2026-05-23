

Heidelberg / Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Freibäder erweitern Öffnungszeiten. Hier die Übersicht –

Ab Montag, den 25. Mai 2026, werden die Öffnungszeiten im Thermalbad und im Tiergartenbad erweitert. Dann sind die Freibäder täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Angepasste Öffnungszeiten im Hallenbad Köpfel

Das Hallenbad Köpfel ist aktuell aufgrund eines technischen Defekts geschlossen und öffnet voraussichtlich ab Donnerstag, den 28. Mai, wieder.

Ab dann ist der Ninja Parcours im Hallenbad Köpfel während der Ferien zusätzlich zu den regulären Nutzungszeiten auch dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

An Fronleichnam, Donnerstag, den 4. Juni, öffnet das Hallenbad Köpfel von 10 bis 18 Uhr. Der Ninja Parcours bleibt an diesem Tag geschlossen.

An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Gisela-Mierke-Bad in den Pfingstferien auch donnerstags geöffnet

In den Pfingstferien öffnet das Eppelheimer Gisela-Mierke-Bad zusätzlich am Donnerstag, den 28. Mai 2026, von 14 bis 21 Uhr.

An Fronleichnam, Donnerstag, den 4. Juni, ist das Bad aufgrund des Feiertags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Kassenschluss ist 45 Minuten vor Schließung des Bades.

Kassenschluss in allen Bädern ist eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 10:26