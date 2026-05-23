Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Grüne Meile in der Bahnstadt ist ab Dienstag, 26. Mai, bis Dienstag, 9. Juni 2026, vom Gadamerplatz kommend zwischen Jensenstraße und Czernyring gesperrt. Das betrifft Auto- und Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger. Die Fahrt vom Czernyring kommend in Richtung Gadamerplatz über die Grüne Meile ist für alle Verkehrsteilnehmenden frei. Auch der ÖPNV ist nicht betroffen. Grund für die Sperrung sind Kanalarbeiten. Aufgrund der Verkehrseinschränkungen finden diese in den Pfingstferien statt.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 12:52