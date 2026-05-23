Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule in der Übersicht –

„Demenz in der Familie – Vortragsreihe zum Thema Demenz“

Veranstaltung mit Claudia Krack, Jockgrim, Maximilianstr. 44, 76751 Jockgrim. Beginn: Montag, 1. Juni 2026, 17.30 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 8 Euro/Person.

„Klima und Finanzen: Grün investieren – aber wie? – Webinar-Reihe `Klima und Wir´“

Veranstaltung mit Michael Herte, Online-Schulungsform. Beginn: Mittwoch, 3. Juni 2026, 18.00 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei. Anmeldung nur mit E-Mail-Adresse, damit der Veranstaltungs-Link verschickt werden kann.

„Fitnesstraining – Intensiv-Workout“

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Samstag, 13. Juni 2026, 11.30 bis 15.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Weitere Infos auch unter www.kvhs-germersheim.de

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2026, 09:53