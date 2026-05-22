Worms – Brand zweier Lastkraftwagen bei Logistikzentrum – Ermittlungen zur Ursache dauern an

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Freitag, den 22.05.2026, kam es im Bereich der Oberrheinstraße in Worms zu einem Brand zweier Lastkraftwagen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst ein abgestellter 7,5-Tonnen-Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf einen weiteren in unmittelbarer Nähe abgestellten Lastkraftwagen über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Zudem wurde eine kleinere Vegetationsfläche beschädigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das angrenzende Logistikzentrum vorsorglich geräumt. Ein Gebäudeschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht. Eine Gefährdung für dort gelagerte Gefahrstoffe bestand zu keiner Zeit. Die Feuerwehr konnte den Brand in den frühen Morgenstunden vollständig löschen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der B9.

Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Worms zur Brandursache dauern an. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Oberrheinstraße gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden.

Quelle

Kriminalinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 11:06