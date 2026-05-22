Worms – 18. Wormser Kulturnacht lockt mit abwechslungsreichem Programm! – Vorverkauf bereits in vollem Gange

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mitreißende Musik, eindrucksvolle Ausstellungen, spannende Führungen und vieles mehr: Kulturinteressierte sollten sich den 13. Juni schon einmal vormerken! Das abwechslungsreiche Kulturnacht-Programm der haupt- und ehrenamtlichen Kulturschaffenden belebt an diesem Abend erneut die Wormser Innenstadt und zeigt, wie vielfältig die Kulturszene der Nibelungenstadt ist. Und auch schon tagsüber ist in Worms einiges los: Unter dem Motto „Fern Appel unne Ei“ lädt die Innenstadt zum Einzelhandelsflohmarkt ein. Besitzer eines Kulturnacht-Tickets können außerdem schon „(Vor)ab ins Museum“ bevor dann ab 18 Uhr das bunte Kulturprogramm beginnt. Auch einige Gastronomen der Wormser Innenstadt beteiligen sich in diesem Jahr erneut mit verlängerten Öffnungszeiten und versorgen alle Kulturbegeisterten bis in die späten Abendstunden kulinarisch. Karten gibt es bereits im Vorverkauf für 12 Euro. An den Abendkassen kosten sie 15 Euro. Weitere Informationen und das komplette Programm findet man unter www.kulturnacht.worms.de.

Bereits zum achtzehnten Mal präsentieren lokale Kulturschaffende und die Wormser Kleinkunstszene die kulturelle Vielfalt der Nibelungenstadt. Neben bekannten Veranstaltungsorten warten auch neue Ecken darauf, entdeckt zu werden: An über 30 Orten in der Innenstadt zeigen die Mitwirkenden mit ihrem großen Engagement und ihrer Kreativität, was Worms alles zu bieten hat.

Führungen, Workshops und Informationsangebote

Die Wormser Gästeführer laden in halbstündigen Führungen dazu ein, „Der Wormser Geschichte auf d(ie) Spur“ zu kommen und verraten die ein oder andere Kuriosität. Jutta Bingenheimer zeigt allen Interessierten „Die vier Burchard-Stifte“ und erklärt ihre Bedeutung für die Stadtgeschichte. Kleine Kulturinteressierte entdecken jüdische Geschichte vor der Stadtbibliothek im Workshop „Lesen und Schreiben mit Jakub“ und am SchUMobil von SchUM-Städte e. V. International wird es am Obermarkt: Im Weltladen wartet fair-produzierte Schokolade aus Ghana darauf, entdeckt und probiert zu werden, während UNICEF in einem Infostand & Ausstellung über weltweite Hilfsarbeit für Kinder informiert. In der Stadtbibliothek Worms kann bereits erlerntes Kriminalwissen in einem aufregenden „Krimi Quiz“ unter Beweis gestellt werden.

Lesungen und Vorträge

Im Innenhof des Gemeindehauses der Dreifaltigkeitsgemeinde (Adenauerring) treffen Musik und Dichtung aufeinander – hier liest Dr. Achim Müller arabischsprachige Exillyrik und wird dabei musikalisch von Emre Can Erol und Serkan Yanuz begleitet, die die Instrumente Kanun und Ud erklingen lassen. Das Theater Curiosum gewährt exemplarisch anhand des Schicksals sechs starker Wormser Frauen in die „Schlüssel zur Stadt“ einzigartige Einblicke in die Geschichte. Zu einer kriminellen Spurensuche lädt die Stadtbibliothek Worms ein: Astrid Haag liest in „Auf jeden Fall Mord“ zwei spannende Krimis.

Theater und Kultur mit „(Vor)ab ins Museum“

Al Zanabili erzählt in der Friedrichsgemeinde für Kinder eine musikalische Fabel vom Hasen und der „Trommel der Tiere“, während Gudrun Libnau und Ruth Marienhoff im Café Vio in ihrer Performance „Sprachlos“ Wege aus der Einsamkeit erkunden. Das „Theater im Museumshof“ zeigt im Museumshof des Andreasstifts Szenen einer Sommernacht, die auf Klassiker, Schullektüren und Fragen der Sinnhaftigkeit treffen. Wer eines der Wormser Museen besuchen möchte, gleichzeitig aber auf keinen der zahlreichen anderen Programmpunkte verzichten will, kann sich auch in diesem Jahr freuen: Das Kulturnacht-Ticket aus dem Vorverkauf ermöglicht am Tag der Kulturnacht den Eintritt in die teilnehmenden Wormser Museen: Museum der Stadt Worms im Andreasstift (11 bis 18 Uhr, Bastelstation 13 bis 16 Uhr, Ausstellung im Erdgeschoss bis 21.30 Uhr) sowie das Museum Heylshof (14 bis 22 Uhr) und die „Bojemääschterei“ des Fischerwääder Vereins (14-19 Uhr) sowie das Jüdische Museum (11 bis 19 Uhr).

Kunst und Ausstellungen

Auch Kunstinteressierte kommen in der Kulturnacht nicht zu kurz: Die Künstlerin Iris Kamlah führt unter dem Motto „Was läuft hier?“ durch die Ausstellung Aschenputtels Lust im Kunstverein Worms, der außerdem mit einer zur Ausstellung thematisch passenden Schuhversteigerung lockt. Der Briefmarkensammlerverein Worms e. V. zeigt Besuchern im Theaterfoyer des Wormsers in der Ausstellung „Die Elektrisch“ ein Stück Wormser Verkehrsgeschichte. Noch mehr über die Stadtgeschichte lässt sich in der Vernissage zur Ausstellung „Das neue Worms – Eine Stadt im Umbruch“ auf der Galeriefläche im Wormser in Erfahrung bringen. Im OM16 lädt die Ausstellung „Meer Schein als Sein“ zu Reflexionen über das Verhältnis von äußerem Auftreten und inneren Werten ein. Wie urbane Kunst geschaffen wird, zeigt Daniel Ferino mit der Gestaltung von Designerleuchten im LICHTBOX Concept Store, der außerdem mit Musik und Bar eine offene Atmosphäre schafft. Karin Ritzheimer zeigt in einer Ausstellung „Um das Hamburger Tor herum“ Zeichnungen und Malereien von der Wormser Altstadt, während in den Innenräumen des Hamburger Tors Schüler der Ilse-Lang-Schule über „Alles, was knallt“ mittels Texten, Audios, Kunstwerken und einer Lesung räsonieren. Im Gleis 7 erkundet der Künstler Kamen Kissimov „Botschaften des Lebens“. Einblicke in die Backkultur vergangener Zeiten gewährt die Ausstellung „Antike(r) Waffeleisen“ am Siegfriedbrunnen. In der Magic Dream Garage entsteht unter dem Motto „love.peace.techno“ eine mystische Synthese aus Maya-Welt und elektronischem Sound.



Abwechslungsreiches Musikprogramm

Musikalisch hat die diesjährige Kulturnacht viel zu bieten: mit Hits aus Pop, Rock, Blues, Klassik und Weltmusik wird es garantiert nicht still. In der Dreifaltigkeitskirche läutet das junge Orchester der Lucie-Kölsch-Musikschule mit dem Eröffnungskonzert den musikalischen Abend ein, der mit „Sommerliche(r) Chormusik“ des Wormser Kantatenchors sowie der „Concert Band“ des Musikvereins Harmonie Herrnsheim weitergeht und mit der „Vokalmusik zur Nacht“ der Wormser Vokalisten beschlossen wird. Der Auftritt von Break Even Point auf der Dachterrasse des Wormsers ist für Jazz-Fans ein absolutes Muss – und auch ein Abstecher in den Innenhof von MOSAIK in der Rotkreuzgasse lohnt ihn jedem Fall: Denn Karuzo hat ein energiegeladenes Crossover-Live-Set im Gepäck. Auch in der Magnuskirche sind einige Genres zu sehen: anspruchsvolle Pop- und Jazz-Arrangements von „Jazz Affair“, mitreißende Bläserklänge mit den Wormser Barockbläsern in ihrer „Brass Hour“ und schließlich klassische Chormusik, die auf ukrainische Tradition trifft, mit der Wormser Kantorei zusammen mit dem ukrainischen Chor Kalyna. Ein abwechslungsreiches Programm mit moderner sowie meditativer Chormusik präsentiert CANTIAMO im Foyer der Timbra Group. Auch rund um den Obermarkt ist einiges los. Bei Ralfs Tanzgalerie gibt SMOKE einen Musik-Mix vom Feinsten zum Besten, ALTRHEINPOWER bei Eiscafé Adami sorgt für Südstaatenflair, während black & blue groovigen Souljazz im neu eröffneten Coffe Brothers spielt. Eine Ecke weiter heizt Jay Gomes mit bekannten Hits den Besuchern der Wormser Vinothek am Parmaplatz ein. Im L’arte del caffé am Lutherplatz widmet sich CHRISANDRA dem Klang der Liebe.

In der Hafergasse im café jireh gibt es Worship-Musik von Anna Offen zu entdecken. Şahin Çokbilir sowie Kamohelo nehmen mit ihren Auftritten in der Friedrichskirche die Besucher auf eine musikalische Weltreise mit. Auch im Hamburger Tor wird musiziert: von kompromisslosem Groove mit Funk Charge und Rock’n’Soul von T-What über sphärische Melodien mit dem Handpan-Artist Michael Noll alias Bukkador bis hin zu urbanen Saxofon-Klängen mit dem Quartett Saxofonia. In den Rathausarkaden verbindet Elaj Gitarrenmelodien und Gesang zu warmem, rhythmischem Indie-Sound. Die Bigband der Lucie-Kölsch-Musikschule Windkraft sorgt im Silberborner Hof in der Valckenbergstraße für Stimmung. Im Café Gleis 7 lässt Annika Jäger sanfte Klaviermusik erklingen, während M.A.D.S in der Funzel einen rockigen Abend verspricht. Jazz-Fans können sich auf einen sommerlichen Mix aus Jazzstandards, Irish Folk und eigenen Improvisationen von WonneJazz im Innenhof der Martinskirche freuen! Die Elefantenhöfe laden zu einem Konzert der Coverband Panama und im Wormser Dom können Besucher an dem besonderen Abendgebet „Lux Aeterna – Licht der Ewigkeit“, das einen vom collegium vocale gesungenen Evensong mit Laserilluminationen verbindet, teilhaben.

Karten

Das gesamte Programm und weitere Details gibt es unter www.kulturnacht.worms.de. Tickets sind im Vorverkauf für 12 Euro beim TicketService im Wormser (Rathenaustraße 11), unter 06241 2000 450, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich. An den Abendkassen kosten die Karten 15 Euro.

Abendkassen

Der Vorverkauf endet am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr. Mit Öffnung der Abendkassen sind die Karten dann für 15 Euro erhältlich. Die Abendkassen haben ab 18.30 Uhr geöffnet, sollte eine Veranstaltung früher beginnen, öffnet die Kasse vor Ort dementsprechend früher. Die Kassen sind an folgenden Orten eingerichtet: Das Wormser, Hamburger Tor, St. Martin, Gleis 7, Friedrichsgemeinde, Wormser Vinothek, Ralfs Tanzgalerie, Museum Heylshof, Dreifaltigkeitskirche, Magnuskirche und dem Museum der Stadt Worms im Andreasstift. Die meisten Kassen sind bis 21.30 Uhr geöffnet, schließen aber spätestens 30 Minuten vor Programmende.

Die Partner der Kulturnacht

Die Kulturnacht wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH. Offizieller Medienpartner der Kulturnacht ist das WO! Magazin.

Quelle

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 10:23