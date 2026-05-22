Speyer/Worms/Mainz – „Gemeinsam für Frieden und Verständigung“ – Der UNESCO-Welterbetag am 7. Juni in den SchUMStädten Speyer, Worms und Mainz

Speyer/Worms/Mainz/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 7. Juni laden die Deutsche UNESCOKommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. alle 55 Welterbestätten Deutschlands und die Öffentlichkeit dazu ein, wieder gemeinsam den UNESCO-Welterbetag zu feiern. Mit dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für Frieden und Verständigung“ steht der zentrale Gedanke der Welterbekonvention und der UNESCO-Verfassung im Fokus: „Die Welterbestätten in Deutschland […] sind Orte der friedvollen Begegnung, der gegenseitigen Verständigung und des Respekts vor vielfältigen kulturellen Zeugnissen. […] Es ist unser aller gemeinsames Interesse, das Welterbe der gesamten Welt zu erhalten und zu schützen. Dies kann nur gelingen in einem verständnisvollen Miteinander in Frieden, mit gegenseitiger Verständigung und Respekt“, so die Deutsche UNESCO-Kommission. Für die SchUM-Stätten Speyer,Wo rms und Mainz ist dieser Leitgedanke von besonderer Bedeutung: Das Wissen um die reiche jüdische Geschichte am Rhein sowie das Zusammenleben von Christen und Juden trägt dazu bei, Verständnis, Toleranz und Respekt nachhaltig zu fördern. Mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm – darunter Führungen, Ausstellungen, Konzerte und Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche – können Besuchende am 7. Juni das kulturelle Erbe und die Besonderheiten der Welterbestätten in Deutschland entdecken und erleben. Die bundesweite Eröffnung des Aktionstags findet in diesem Jahr in Regensburg statt, denn die Altstadt Regensburg samt Stadtamhof darf ihr 20-jähriges Jubiläum als UNESCO-Welterbe begehen.

Auch der SchUM-Städte Verein ist vor Ort in Regensburg und vertritt unser serielles Welterbe in Speyer, Worms und Mainz. Ein Highlight ist der „Markt der Welterbestätten“, bei dem sich Besuchende bereits ab dem 6. Juni über das jüdischeEr be am Rhein informieren und Einblicke in die Arbeit des Vereins sowie der beteiligten Akteur:innen gewinnen können. In den SchUM-Städten selbst erwartet die Besuchenden ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm am Aktionstag: Neben spannenden Führungen durch die SchUM-Stätten ist der Eintritt in das MuseumSchPIRA und das Jüdische Museum Worms Rasc hi-Haus kostenfrei. Im historischen Ambiente des Speyerer Judenhofs wird am Abend zugleich der Abschluss des „CHAI“-Musikfestivals gefeiert. Das Konzert „Im Dunkel ein Glanz, unverlöschlich“ nimmt das Publikum mit auf einen musikalisch-literarischen Streifzug durch die Werke bedeutender jüdischer Schriftsteller:innen – von Moses

Mendelssohn über Heinrich Heine, Joseph Roth und Franz Kafka bis hin zu Else Lasker-Schüler, Mascha Kaléko, Nelly Sachs und Paul

Celan. Ein weiteres Highlight ist das mobile Besuchszentrum „SchUMobil“, das am Neumarkt in Worms Station macht und spielerisch die Geschichte, Tradition und Kultur der SchUM-Stätten vermittelt.



Feiern Sie mit uns 21 Jahre UNESCO-Welterbetag! Nutzen Sie die Gelegenheit, die einzigartige Geschichte und Kultur der SchUMStätten

zu entdecken und gemeinsam mit uns einen Beitrag für Frieden und Verständigung zu leisten. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen der SchUM-Städte finden Sie unter https://www.unesco-welterbetag.de/welterbestaetten/schumstatten-speyer-worms-und-mainz.

Das Angebot am Speyerer Dom im Überblick:

ganztägig

KINDER-RALLYE durch beide Welterbestätten

Beginn an der Dom-Info 11.30 Uhr

FÜHRUNG „Kaiser Konrad II. – der Gründer“

Dauer: 45 Minuten

Tickets 15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen

11.30 Uhr

FÜHRUNG UNESCO Welterbe Dom mit Dachstuhlbegehung

Dauer: 90 Min

Tickets 15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 15 Teilnehmer*innen

13 Uhr

FÜHRUNG „Kaiser Heinrich III. – der Unterschätzte“

Dauer: 45 Minuten

Tickets15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen

13 Uhr

FÜHRUNG „Doppeltes Welterbe in Speyer“ im Dom und SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof)

Dauer: 120 Min

Tickets15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen

14 Uhr

KINDER-FÜHRUNG durch den Dom

Dauer: 45 Min

Tickets 10 Euro / erm. 6 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen, pro Kind max. eine erwachsene Begleitperson

14.30 Uhr

FÜHRUNG „Kaiser Heinrich IV. – der Canossa-Gänger“

Dauer: 45 Minuten

Tickets 15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen

14.30

FÜHRUNG UNESCO Welterbe Dom mit Dachstuhlbegehung

Dauer: 90 Min

Tickets 15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 15 Teilnehmer*innen

16 Uhr

FÜHRUNG „Kaiser Heinrich V. – der letzte Salier“

Dauer: 45 Minuten

Tickets15 Euro / erm. 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen

Das Angebot am Judenhof im Überblick:

ganztätig

freier Eintritt in den Judenhof und das Museum SchPIRA

KINDER-RALLYE durch beide Welterbestätten

Beginn im Museum SchPIRA

11 Uhr

FÜHRUNG Synagoge „Beith Shalom“

Treffpunkt: Außenstandort Am Weidenberg 3

Dauer: 1 Stunde

kostenfrei

keine Voranmeldung – keine Beschränkung der Teilnehmerzahl

11 Uhr

FÜHRUNG Das SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof)

Dauer: 1 Stunde

Tickets 7,50 Euro / erm. 5 Euro / 18 Euro Familienkarte, erhältlich in der Tourist-Information

max. 25 Teilnehmer*innen

13 Uhr

FÜHRUNG „Doppeltes Welterbe in Speyer“ im Dom und SchUM Gemeindezentrum (Judenhof)

Treffpunkt: Dom-Info

Dauer: 2 Stunden

Tickets 15 Euro / ermäßigt 10 Euro, erhältlich in der Dom-Info

max. 25 Teilnehmer*innen

15 Uhr

FAMILIENFÜHRUNG für Eltern und Kinder ab 5 Jahren „Das SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) in Speyer“

Dauer: 1 Stunde

Tickets 7,50 Euro / erm. 5 Euro / 18 Euro Familienkarte / Kinder bis 10 Jahre kostenfrei, erhältlich über die Tourist-Information

max. 25 Teilnehmer*innen

19.30 Uhr

CHAI-Festival: Abschlussveranstaltung Hans-Jürgen Herschel & Lömsch Lehmann

„Im Dunkel ein Glanz, unverlöschlich“

Tickets 20 Euro / erm. 15 Euro, erhältlich in der Tourist-Information, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online

Quelle

Foto: Dominik Ketz

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 13:26