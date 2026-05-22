Sinsheim – Singen in der Allee Am 28. Mai mit besonders viel Spiel und Spaß

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 28. Mai 2026, findet zwischen 16.00 – 18.00 Uhr vor der Musikschule ein generationsübergreifendes Singen in der Allee statt. Eingeladen sind dazu alle, die gerne singen, spielen und Spaß haben. Der Nachmittag für alle Generationen bringt Kinder, Erwachsene und fortgeschrittene Erwachsene zusammen. Gemeinsam kann gespielt, gelacht und gesungen werden. Spiel-Mobil im Kraichgau e.V. stellt verschiedene Spielgelegenheiten zur Verfügung und begleitet als Kooperationspartner des Senioren Netzwerks Sinsheim mit durch den Nachmittag. Musiker sorgen bei diesem ungezwungenen Treffen für die passende Begleitung. Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Auch wer nicht ganz textsicher ist, kann mitmachen, denn die Liedertexte werden vor Ort bereitgestellt. Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Teilnehmer werden gebeten, sich bei den angekündigten warmen Temperaturen selbst mit ausreichend Getränken zu versorgen.
Quelle
Stadtverwaltung Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 10:46