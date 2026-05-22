Neustadt – AbschlussGartenprojekt_Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Biosphärenreservat lädt am Samstag, 30. Mai auf den Sonnenweg nach Neustadt ein. Von 14 bis 18 Uhr ist dort der Garten von Lilo Helfferich sowie das Gelände des NABU für die Öffentlichkeit geöffnet. Bei verschiedenen Führungen geht es zwischen 14 und 16 Uhr um Wissenswertes zu artenfreundlichen und klimaresistenten Pflanzen sowie um Wildkräuter. Parallel findet ein Workshop zur Herstellung von Pflanzenfarben statt. Um 16 Uhr gibt es eine Feierstunde mit Grußworten von Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Lebens. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung per Mai an gaerten@pfaelzerwald.bv-pfalz.de wird gebeten. Anlass für das Gartenfest ist der Abschluss des deutsch-französischen Interreg-Projekts „Gärten für die Artenvielfalt – Jardiner pour la biodiversité“, das vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen 2022 ins Leben gerufen wurde und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen im privaten und öffentlichen Bereich zum Ziel hatte. „Wir haben einen Impuls gegeben, sich über die Grenze hinweg auszutauschen und Gartenkunst mit lebendiger Artenvielfalt zu kombinieren. Seit Projektstart haben wir Privatleute und Gemeinden ebenso für unserer Vorhaben begeistert wie Schulkinder. Jetzt lebt die Idee eigenständig weiter und wir können das Projekt abschließen!“, resümiert Biosphärenreservats Direktorin Friedericke Stakelbeck. Zu den Höhepunkten im Projekt zählte der jährlich stattfindende Gartenwettbewerb. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörte auch Lilo Helfferich, die mit ihrem Garten am Neustadter Sonnenweg zeigt, wie farbenfroh, abwechslungsreich und lebendig eine naturnah angelegte Fläche sein kann.

Weitere Informationen zum Projekt und zum Biosphärenreservat unter www.pfaelzerwald.de

Quelle

Foto: Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen/Paulina Mock

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 14:11