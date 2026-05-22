Mannheim – Zielstraße und Boveristraße gesperrt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Neubaus der BBC-Brücke werden die Zielstraße und die Boveristraße erneut gesperrt. Hintergrund sind vorbereitende Arbeiten für den Auszug der Brücke. Die Zielstraße wird am Dienstag, 26. Mai, und am Mittwoch, 27. Mai 2026, jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr vollgesperrt sein. Die Boveristraße wird am Donnerstag. 28. Mai, und Freitag, 29. Mai 2026, jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr vollgesperrt sein. Entsprechende Umleitungsbeschilderungen werden vor Ort aufgestellt. Weitere Informationen zu Baumaßnahmen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 13:14