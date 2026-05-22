Mannheim – Verkehrsinformationen zum Mannheimer Stadtfest

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 29. bis 31. Mai findet wieder das Mannheimer Stadtfest auf den Planken, auf dem Paradeplatz, den Kapuzinerplanken und dem Wasserturmgelände statt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen Straßen gesperrt und der ÖPNV umgeleitet werden. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Am Freitag, 29. Mai, ab ca. 18:30 Uhr sowie am Samstag, 30. Mai, und Sonntag, 31. Mai, je ab ca. 17:30 Uhr werden der Friedrichsring/Kaiserring zwischen Kunststraße und Fressgasse in beide Fahrtrichtungen aufgrund des hohen Besucheraufkommens voll gesperrt. Die Vollsperrung kann über die Bismarckstraße, Parkring und Luisenring umfahren werden. Der Taxistand in P 7 wird an den Veranstaltungstagen jeweils ab 17 Uhr nicht mehr bedient. Taxiplätze werden an der Kunststraße Ecke Kaiserring eingerichtet und entsprechend ausgewiesen. Der Bahnverkehr in den Planken wird ab Freitag, 29. Mai, 6 Uhr bis Montag, 1. Juni, 6 Uhr, eingestellt und umgeleitet.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 09:41