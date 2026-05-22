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22.05.2026, 7:28 Uhr

Mannheim – Über 50.000 Euro für die besten Gründungsideen – Jetzt für den Mannheimer Existenzgründungspreis MEXI 2026 bewerben

Logo 1 1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mannheimer Existenzgründungspreis (MEXI) geht in die nächste Runde: Auch 2026 bietet er innovativen Start-ups und jungen Unternehmen aus Mannheim wieder die Chance, ihre Geschäftsideen voranzutreiben und sichtbar zu machen. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2026 möglich.

Der MEXI zählt zu den bedeutendsten regionalen Preisen für Start-ups in Deutschland und prämiert herausragende unternehmerische Leistungen in fünf Kategorien: Technologie (Sponsor Roche Diagnostics GmbH), Dienstleistung (Sponsor Sparkasse Rhein Neckar Nord), Impact (Sponsor Essity GmbH, Textile (Sponsor Fachmagazin „TextilWirtschaft“ der DFV-Mediengruppe) sowie in diesem Jahr neu dazugekommen Scale Up (Sponsor Zodiac Vermögens-Verwaltungs GmbH).

Die Erstplatzierten in den Kategorien Technologie, Dienstleistung, Impact und Scale Up erhalten jeweils 10.000 Euro Preisgeld, gestiftet von den jeweiligen Sponsoren.

Mit der neuen Kategorie Scale Up erweitert der MEXI sein Profil und richtet sich gezielt an Unternehmen in der Wachstumsphase. Ausgezeichnet werden Unternehmer*innen, die sich durch Mut und unternehmerisches Handeln erfolgreich weiterentwickelt haben. Die Unternehmen können signifikante Fortschritte bei Umsatz-, Mitarbeitendenentwicklung und Kundenstamm vorweisen. Teilnahmeberechtigt sind Mannheimer Unternehmen, deren Gründung drei bis sechs Jahre zurückliegt.

Weitere Neuerungen betreffen die Kategorie Textile: Diese löst die bisherige Kategorie Fashion ab. Die Kategorie Textile ist überregional ausgeschrieben und öffnet sich damit für kreative Gründungsideen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle anderen Kategorien des MEXI sind weiterhin an einen Unternehmenssitz in Mannheim gebunden.

In der Kategorie Textile wird ein Mediapreis im Wert von 10.000 Euro sowie ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro vergeben. Außerdem erhält der/die Sieger*in eine Jahres-Mitgliedschaft im Fashion-Council-Germany, für 3 Monate ein kostenloses Atelier mit Zugang zu den hauseigenen Werkstätten im Mannheimer Gründungszentrum Textilerei sowie eine kostenfreie, teilmöblierte Wohnung in der Mannheimer Innenstadt. Letzteres wird gesponsert von der Hildebrandt & Hees GmbH. Hinzu kommt das Angebot, die eigenen Produkte im Pop-up-Store „Hometownglory“ auszustellen und zu verkaufen sowie mit dem goldenen Saison-Pass kostenfreien Eintritt zu den Veranstaltungen am Hafen49 zu erhalten.

Alle Finalist*innen profitieren zudem von einem gesponserten, professionellen Pitch-Training mit der Agentur dreivondrei, die den MEXI bereits zum dritten Mal begleitet und die Teams gezielt auf die Endrunde vorbereitet.

Große Preisverleihung am 17. September 2026

„Mannheim bietet Gründer*innen ein starkes Umfeld, um Ideen erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Mit dem MEXI machen wir diese Innovationskraft sichtbar und fördern gezielt Unternehmen, die unsere Wirtschaft nachhaltig voranbringen“, so Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle.

Die Gewinner*innen werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die große Preisverleihung findet am 17. September 2026 in Mannheim statt. Organisiert wird das Event von der Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim gemeinsam mit NEXT MANNHEIM.

„Der MEXI zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie vielfältig und zukunftsorientiert die Mannheimer Gründungsszene ist. Diese Dynamik wollen wir weiter stärken und gezielt unterstützen“, betont Christiane Ram, Leiterin der Wirtschafts- und Strukturförderung.

Bewerbungen für den MEXI 2026 sind bis zum 31. Juli 2026 möglich. Voraussetzung für die Bewerbung ist unter anderem eine Gründung im entsprechenden Teilnahmezeitraum. Für die Kategorien Technologie, Dienstleistung, Impact und Textile können sich Unternehmen bewerben, die ab dem 22. Mai 2023 gegründet wurden. Für die Kategorie Scale up sind Unternehmen teilnahmeberechtigt, die zwischen dem 22. Mai 2020 und dem 21. Mai 2023 gegründet wurden. Für alle Kategorien mit Ausnahme von Textile ist ein Unternehmenssitz in Mannheim erforderlich.

Alle Informationen rund um den MEXI und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter: www.mannheim.de/mexi

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 07:28

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