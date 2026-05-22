Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer Unterspülung der Fahrbahn in der Carl-Benz-Straße kommt es aktuell zu Einschränkungen auf den Linien 1 und 3.

Die Linien 1 und 3 verkehren derzeit nur auf verkürztem Linienweg zwischen Rheinau Bf/Rheingoldhalle und Alte Feuerwache.

Zwischen Alte Feuerwache und Schönau/Sandhofen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet.

Die Haltestellen Carl-Benz-Straße und Neuer Meßplatz können derzeit nicht bedient werden.

Fahrgäste werden gebeten, dies bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen.

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 20:54