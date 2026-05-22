Mannheim – Spatenstich für generationenübergreifendes Bauprojekt in Mannheim-Niederfeld erfolgt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem offiziellen Spatenstich hat die Theodor Fliedner Stiftung am 21. Mai den Baubeginn für ihr generationenübergreifendes Projekt in der Alberichstraße 100–102 im Stadtteil Neckarau eingeläutet. Auf dem rund 6.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen bis Herbst 2027 33 Wohnungen für Betreutes Wohnen sowie eine siebengruppige Kindertagesstätte. Das Projekt verbindet seniorengerechten Wohnraum mit wohnortnaher Kinderbetreuung und setzt bewusst auf Begegnung zwischen den Generationen. Die Stadt Mannheim fördert den Bau der Kindertagesstätte mit rund 3,4 Millionen Euro. Von März bis Mai erfolgte die Baufeldräumung des Geländes. Am Spatenstich nahmen Jan Dehoust (Drees und Sommer, Projektsteuerung), Andreas Schulmeister (Theodor Fliedner Stiftung, Betriebsleiter), Wilhelm Heucke-Scheller (Theodor Fliedner Stiftung, stv. Vorsitzender des Stiftungsrats / Vorsitzender Bauausschuss), Marcus Miertsch (Theodor Fliedner Stiftung, Geschäftsführer), Melanie Schwitzke (Drees und Sommer, Projektsteuerung), Bürgermeister Thorsten Riehle (Theodor Fliedner Stiftung, Vorsitzender / Stadt Mannheim), Bürgermeister Dirk Grunert (Stadt Mannheim), Axel Schröder (ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR), Markus Merk (WPW RHEIN-NECKAR GmbH, Planer), Magdalena Kryslak-Schnaufer (ARP / Drees und Sommer, Bauleitung) teil. Über den Baufortschritt informiert künftig eine kleine Baustellen-Newsseite, die regelmäßig aktualisiert wird. Alle Informationen und Neuigkeiten gibt es unter https://www.theodor-fliedner-haus.de/betreutes-wohnen/jung-und-alt-am-see-neckarau/

Weitere Informationen zum Projekt auch unter https://www.mannheim.de/de/nachrichten/spatenstich-jung-und-alt-am-see

Quelle

Theodor Fliedner Stiftung

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 09:38