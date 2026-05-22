Mannheim – Auch online möglich: Digitaler Service der Handwerkskammer vereinfacht das Handling Anforderung wichtiger Dokumente über die Website – Ersatz- und Zweitschriften können jederzeit nachbestellt werden – Auch traditioneller Meisterbrief steht zur Verfügung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Handwerkerinnen und Handwerker im KammergMannheim – ebiet der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald können Meisterbriefe, Prüfungszeugnisse und weitere Nachweise jederzeit online als Ersatz- oder Zweitschrift anfordern. Über das digitale Bestellangebot auf www.hwk-mannheim.de/meisternachweise stehen zentrale Dokumente unkompliziert zur Verfügung, insbesondere wenn Unterlagen verloren gehen oder zusätzlich benötigt werden. Der Service ergänzt die bestehenden Angebote der Kammer und soll Bestellwege vereinfachen.

Nachweise zur Qualifikation

Die Online-Plattform richtet sich an Meisterinnen und Meister sowie an Absolventinnen und Absolventen von Prüfungen, die einen amtlichen Nachweis über ihre Qualifikation benötigen. Bestellt werden können unter anderem Meisterbriefe, Prüfungszeugnisse und weitere Dokumente, die für berufliche Nachweise, Bewerbungen oder behördliche Verfahren erforderlich sind. Die Anträge gehen digital bei der Handwerkskammer ein und werden nach Eingang bearbeitet. „Viele Handwerkerinnen und Handwerker benötigen ihre Unterlagen oft kurzfristig, etwa für eine Bewerbung oder für die Vorlage bei Behörden“, sagt Hannah Knoth, Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Die Möglichkeit, Nachweise online nachzubestellen, schafft hier eine klare Struktur und spart Wege“.

Meisterbrief braucht länger

Die Bearbeitungszeit richtet sich nach Art des Dokuments. Während einfache Bescheinigungen in der Regel zeitnah versendet werden können, ist beim Meisterbrief mit einer längeren Bearbeitungsdauer zu rechnen. Hintergrund sind externe Druckprozesse, die für das Dokument erforderlich sind. Die Kammer informiert im Rahmen der Bestellung über den Ablauf und die voraussichtlichen Schritte bis zum Versand.

Auch traditionelle Version möglich

Neben den aktuellen Meisterbriefen bleibt auch der klassische Meisterbrief im traditionellen, nostalgischen Design auf Anfrage erhältlich. Dieses Dokument wird nicht automatisch erstellt, sondern kann zusätzlich bestellt werden, wenn Meisterinnen und Meister Wert auf eine repräsentative, klassische Ausfertigung legen. „Der traditionelle Meisterbrief spielt für viele Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber eine besondere Rolle, etwa bei der Darstellung im Betrieb oder im Kundenbereich“, erläutert Hannah Knoth. „Deshalb besteht weiterhin die Möglichkeit, diesen gezielt zu bestellen.“

Weitere Informationen und Zugang zur Online-Bestellung auf www.hwk-mannheim.de/meisternachweise.

Quelle

Handwerkskammer Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 10:32