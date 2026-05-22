Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der schweren räuberischen Erpressung an einer Tankstelle in Ludwigshafen konnte die Polizei noch am selben Tag einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Nachtragsmeldung mitteilen, handelt es sich um einen 26-jährigen Mann.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal beantragte im weiteren Verlauf einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Tatverdächtige wurde durch Polizeikräfte dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Anschließend wurde der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wie bereits berichtet, kam es zuvor zu einer schweren räuberischen Erpressung an einer Tankstelle in Ludwigshafen. Weitere Details zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Ablauf der Ermittlungen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 20:50