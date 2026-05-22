Ludwigshafen – Rücknahme – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen – NACHTRAG

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2026. Der am 21.05.2026 als vermisst gemeldete 34-Jährige konnte angetroffen werden.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 09:05
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2026. Der am 21.05.2026 als vermisst gemeldete 34-Jährige konnte angetroffen werden.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 09:05
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.
INSERAT
www.turm.restaurant
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite
>> aktuellste Schlagzeilen
>> Nachrichtenarchiv
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.