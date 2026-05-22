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Bürgerbox Bilgin
22.05.2026, 8:50 Uhr

Ludwigshafen – Ein Jahr Bürgerbüro — Politik lebt vom ehrlichen Austausch

Bürgerbox BilginLudwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Vor einem Jahr wurde das Bürgerbüro von Sertac Bilgin, Wahlkreissieger
im Wahlkreis 206 Vorderpfalz und Dialogbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz, mit einem klaren Anspruch ins Leben gerufen: Politik soll nicht nur während Wahlkampfzeiten präsent sein, sondern dauerhaft erreichbar, an-
sprechbar und nah an den Menschen bleiben.
Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Monaten war durchweg positiv. Viele Menschen haben die Möglichkeit genutzt, ihre Anliegen persönlich vor Ort, telefonisch oder digital einzubringen. Der stetige Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern hat sich dabei zu einem festen Bestandteil der politischen Arbeit entwickelt.
„Es war mir von Anfang an wichtig, nicht nur vor Wahlen präsent zu sein, sondern jederzeit ansprechbar zu bleiben und zuzuhören. Dass dieses Angebot weiterhin so stark angenommen wird, freut mich sehr und zeigt, wie wichtig der direkte Austausch für viele Menschen ist“, erklärt Bilgin.
Aus zahlreichen Gesprächen seien konkrete Impulse und Lösungen entstanden. Viele kleinere und größere Anliegen konnten begleitet, Kontakte hergestellt sowie direkte Ansprechpartner aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft vermittelt werden. Auch Unternehmerinnen und Unternehmer seien miteinander vernetzt und unterstützt worden.
Besonders erfreulich sei zudem, dass gemeinsam mit Unternehmen und Partnern inzwischen weit über 60 Ausbildungsplätze vermittelt werden konnten. Für Bilgin ein wichtiges Zeichen dafür, wie viel durch Zusammenarbeit, kurze Wege und persönliche Gespräche erreicht werden könne.
Ein sichtbarer Bestandteil dieser Arbeit wurden die Dialogboxen. Was zunächst als einzelne Idee begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem aktiven Dialogformat mit zahlreichen kleineren Dialogboxen im ge-
samten Wahlkreis sowie verschiedenen Aktionen direkt vor Ort. Das große Interesse und die kontinuierliche Beteiligung hätten gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger es wertschätzen, wenn Politik erreichbar bleibt und Anliegen ernst genommen werden.
Als Dialogbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz möchte Sertac Bilgin diesen direkten Austausch künftig noch stärker ausbauen und verstärkt in Städten und Regionen in ganz Rheinland-Pfalz präsent sein — mit weiteren Dialogformaten, Bürgeraktionen vor Ort und neuen Möglichkeiten, unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen.
„Politik lebt vom Zuhören, vom ehrlichen Austausch und von Vertrauen. Genau diesen Weg möchte ich auch weiterhin konsequent fortsetzen“, so Bilgin abschließend.

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 08:50

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