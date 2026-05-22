Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Kooperation mit dem DJ-Kollektiv Waldrauschen verwandelt die nächste Ausgabe der ART Lounge am Donnerstag, 28. Mai 2026, von 17.30 bis 23 Uhr das Wilhelm-Hack-Museum in ein atmosphärisches Gesamterlebnis. Elektrische Beats und Visuals sorgen für lebendige Stimmung und machen das Museum neu erfahrbar.
Kurzführungen zu den aktuellen Ausstellungen – die Sammlungspräsentation „Vom Klang der Bilder“, der Sonderausstellung „Politik am Küchentisch. Ernährung in der Gegenwartskunst“ sowie „Kabinettstücke: Raymond Pettibon. Nervous Breakdown – Albumcover aus der Sammlung Stefan Thull“ begleiten den Abend und eröffnen vertiefende Einblicke. Drinks gibt es von der Moving Bar. Der Eintritt erfolgt nach dem Prinzip „Pay What You Want“.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 07:22