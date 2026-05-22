Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landkreis Südliche Weinstraße als derzeitiger geschäftsführender Bündnispartner weist auf ein neues Angebot des Bündnisses gegen Depression Landau-Südliche Weinstraße e.V. hin: das Angehörigencafé. Der erste Termin ist am 8. Juni von 15 bis 17 Uhr im „Kesselhaus“, Lazarettgarten 16, 76829 Landau.

Das offene Angebot richtet sich an Angehörige von Menschen mit Depression und dient dem Erfahrungsaustausch mit anderen. Inhaltlich richtet sich das Treffen nach den Wünschen der Gäste. Die Geselligkeit soll im Vordergrund stehen.

Das Angehörigen-Café bietet die Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre einmal vom Alltag abzuschalten und andere Menschen in ähnlicher Situation kennenzulernen sowie Erfahrungen auszutauschen. Außerdem soll es darum gehen, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu stärken. Gemeinsam können Ideen entwickelt werden, wie der Alltag erleichtert werden kann. Zudem dient das Café dazu, Informationen über Hilfeangebote und Beratung durch Fachkräfte in Anspruch zu nehmen.

Weitere Termine sind am 24. August und 9. November.

Um Anmeldungen unter der Telefonnummer 06341 940-621 oder per E-Mail an michael.schwitzke@suedliche-weinstrasse.de wird gebeten.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 07:07