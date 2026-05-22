Heidelberg – Oberbürgermeister Eckart Würzner empfing Box-Europameister Emanuel Odiase im Rathaus



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem Knockout-Erfolg in der zweiten Runde gegen den Briten Nick Webb hat sich der Heidelberger Emanuel Odiase am vergangenen Wochenende in der Mannheimer SAP Arena zum Box-Europameister der International Boxing Federation (IBF) gekürt. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat den neuen kontinentalen Boxchampion im Schwergewicht am Mittwoch, 20. Mai 2026, im Rathaus empfangen und dem 27-Jährigen zu seinem Erfolg gratuliert.

„Herzlichen Glückwunsch zum Europameistertitel! Ich freue mich sehr, dass mit Emanuel Odiase ein Heidelberger auf dem europäischen Box-Thron sitzt. Es ist beeindruckend, mit welcher Zielstrebigkeit er seinen Weg nach oben geht – von den Anfängen im Boxclub Heidelberg, damals noch als Schüler der Internationalen Gesamtschule Heidelberg, bis hinauf in die große Boxwelt. Wir drücken die Daumen für weitere große Erfolge“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner, der betonte: „Als Sportstadt Heidelberg setzen wir uns dafür ein, dass Kinder von klein auf in den mehr als 120 Sportvereinen in unserer Stadt gefördert werden. Emanuel Odiase ist ein Beispiel dafür, wie mit viel Einsatz, Fleiß und Talent der Weg aus einem Heidelberger Sportverein in die große Sportwelt gelingen kann.“

„Ich freue mich sehr, diese besondere Anerkennung der Stadt Heidelberg zu bekommen. Heidelberg ist meine Heimatstadt, hier liegt mein Herz“, sagte Emanuel Odiase, der in Heidelberg geboren und aufgewachsen ist. An dem Empfang im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters nahmen unter anderem auch sein Bruder Dominique, der ihn im Alter von 16 Jahren erstmals zum Boxen in den Boxclub Heidelberg mitnahm und ihn heute managt, sowie seine Eltern teil.

Der 2,03 Meter große Odiase hat sich unter anderem auch im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar im Neuenheimer Feld in Heidelberg auf seinen EM-Kampf vorbereitet. Dort bestehen hervorragende Trainingsbedingungen auch dank einer neuen Boxhalle, die 2022 am OSP eröffnet und unter anderem auch von der Stadt Heidelberg finanziert wurde. Odiase ist bei Ringside Zone von Florian Winter in Schwetzingen unter Vertrag, der ihn ebenso ins Rathaus begleitete wie weitere Unterstützer.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 08:01