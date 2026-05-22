Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die neue Ampelanlage am Hans-Thoma-Platz im Stadtteil Handschuhsheim kann nicht wie ursprünglich geplant am 22. Mai 2026 in Betrieb genommen werden. Grund sind technische Verzögerungen. Die Inbetriebnahme ist nun voraussichtlich für Mitte Juni 2026 vorgesehen.

In den kommenden Tagen sind zudem noch einmal Aufgrabungen im Gehwegbereich erforderlich. Alle Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die Verzögerung und die damit verbundenen Beeinträchtigungen gebeten.

Die Arbeiten rund um den Hans-Thoma-Platz stehen im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Kreuzung. Unter anderem wurden dort Querungsbereiche erneuert und mit einem Blindenleitsystem ausgestattet. Die neue Ampelanlage ist künftig ebenfalls barrierefrei. Die Steuerung der neuen Anlage ermöglicht die sogenannte Pulkführerschaft der Straßenbahn entlang der nördlichen Dossenheimer Landstraße und beschleunigt damit zukünftig den ÖPNV.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 07:55