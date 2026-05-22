Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Sperrung für motorisierten Verkehr vom 8. bis 12. Juni wegen vorbereitender Untersuchungen –

Die Sanierung der Balkone der Karl-Theodor-Brücke (Alte Brücke) schreitet weiter voran: Nachdem die Maßnahme bereits im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am 5. Mai befürwortet worden war, hat nun auch der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, 20. Mai 2026, einstimmig grünes Licht für die Instandsetzung von zwei weiteren Balkonen am sechsten Pfeiler (dritter Pfeiler vom Neuenheimer Ufer aus) gegeben.

Die Sanierung der beiden Balkone soll im Herbst starten und bis zum Jahresende 2026 laufen. Zuvor sind vorbereitende Untersuchungen an der Brückenoberfläche nötig. Diese finden voraussichtlich von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Juni 2026, statt. Aufgrund dieser Arbeiten ist die Alte Brücke in diesem Zeitraum für den motorisierten Verkehr gesperrt. Zu Fuß und mit dem Rad ist der Weg frei.

Bereits im Jahr 2024 wurde an einem Balkon auf dem siebten Pfeiler (zweiter Pfeiler vom Neuenheimer Ufer) ein erstes Sanierungsverfahren erprobt. Dabei ging es vor allem darum, möglichst viel der historischen Bausubstanz zu erhalten und gleichzeitig Erkenntnisse für die weiteren Arbeiten zu gewinnen. Die dabei gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, unterschiedliche Verfahren zu testen.

Deshalb wird die Sanierung nun mit einer weiteren sogenannten Mustersanierung an den beiden Balkonen des sechsten Pfeilers fortgesetzt. Hierbei wird ein alternatives Verfahren angewendet und auf seine technische sowie wirtschaftliche Umsetzbarkeit geprüft. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen anschließend in die umfassende Generalsanierung aller Balkone einfließen. Für die Maßnahme sind Kosten in Höhe von rund 720.000 Euro vorgesehen.

Hintergrund

Grund für die Arbeiten ist der schlechte Zustand der Balkone, insbesondere der tragenden Konsolen. Die Sanierung ist daher zwingend erforderlich. Inzwischen mussten die Balkone durch Gerüste notgesichert werden, um auszuschließen, dass sich Teile lösen und ins Wasser stürzen. Dies würde eine erhebliche Gefahr darstellen und könnte zudem die Brücke bei einem unkontrollierten Abbruch massiv beschädigen

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 07:51