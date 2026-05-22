Frankenthal – Strohhutfestbutton 2026: Vorverkauf startet am 26. Mai

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 4. bis 7. Juni steht Frankenthal wieder ganz im Zeichen des Strohhutfests. Ein beliebtes Highlight für viele Besucherinnen und Besucher ist dabei traditionell der Strohhutfestbutton. Der Button erscheint als Sammlerstück in einer Auflage von 15.000 Exemplaren und ist ab Dienstag, 26. Mai, im Vorverkauf erhältlich.

Verkaufsstellen

Für drei Euro ist er an den beiden Infoschaltern im Frankenthaler Rathaus und an folgenden Verkaufsstellen im Einzelhandel erhältlich: angela Mode, Kaufhaus Birkenmeier, Metzgerei Büchele, Hotel Central, Design & Wein, Euronics Fürst Helbig, Edeka Stiegler am Jakobsplatz und im Foltzring, Kisling GmbH, Stadtklinik Frankenthal sowie bei Zottelbär und Lesemaus. Auf dem Strohhutfest wird er vor und während der Eröffnung, donnerstags ab 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz, während des Rundgangs der neuen Miss Strohhut im Anschluss und zu-sätzlich an folgenden Ständen verkauft: Arbeitsgemeinschaft Flomersheim, ASV Mörsch 1900/19 e.V., C.V. Chorania, Ewelina Cender-Korpak und Boris Korpak, DJK 1924 Eppstein, Feinstick Romi Ballas, Förderverein der Feuerwehr, Fischereiverein Frankenthal e.V., Gleis 4, Griechischer Kulturverein Hellas, Pia Hartinger, Peter Marschallinger, Ralf-Peter Nickel, Pera Feinkost, Spruch Reif – Sonja Reuss, Kleingartenverein Rosengarten, KV Rosenkavaliere 1957, KG Schorleschubser e.V., Schusskreis TGF Hockey e.V., Ski Club FT e.V., Spielmanns + Fanfarenzug Frankenthal-Eppstein, Telemania GmbH, Trends and Fashion / Karl Bellingha-usen, TUS Flomersheim und Weingut Herbert Müller.

Maximal zehn Buttons pro Person

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit haben, einen Button zu erwer-ben, wird der Verkauf auch in diesem Jahr auf maximal zehn Stück pro Person begrenzt. Die Sparkasse Rhein-Haardt unterstützt die Buttonaktion erneut als langjähriger Sponsor und beteiligt sich an den Herstellungskosten. Der Erlös kommt dem Musikprogramm des kommen-den Strohhutfests zugute.

Alle Infos auch auf www.frankenthal.de/shf-button

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 09:33