Frankenthal – Schutz vor Betrug – Präventionsveranstaltung in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Betrug am Telefon und an der Haustür ist eine der häufigsten Straftaten, die ältere Menschen betreffen. Um Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen für diese Maschen zu sensibilisieren und sie zu schützen, veranstaltet das Senioren-Domizil Frankenthal am Dienstag, 2. Juni 2026, eine kostenlose Präventionsveranstaltung. Präventionsexperten der Polizei informieren gezielt über gängige Betrugsmaschen – sowohl am Telefon (z. B. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte) als auch an der Haustür (z. B. Trickdiebstahl, falsche Handwerker). Ziel ist es, das Sicherheitsbewusstsein der Seniorinnen und Senioren zu stärken und konkrete Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Kriminalität zu vermitteln. Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und -berater für Interessierte vor Ort sein und für individuelle Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung richtet sich an Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige und alle Interessierten.
Veranstaltungsdetails:
Datum: Dienstag, 2. Juni 2026
Uhrzeit: 16:30 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde)
Ort: ALTERA-Senioren-Domizil, Schraderstraße 47, 67227 Frankenthal
Eintritt: Die Teilnahme ist kostenlos
Anmeldeschluss: Freitag, 29. Mai 2026
Kontakt für die Anmeldung: Frau Sonntag, Telefon: 06233 3465510, E-Mail: ergo@altera-frankenthal.de
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 09:11