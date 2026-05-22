Bobenheim-Roxheim – Räuber täuschen Notfall vor – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagmorgen (21.05.2026), gegen 5:20 Uhr, wurde ein 52-Jähriger an der Einmündung Viehweg/Dammstraße in Bobheim-Roxheim ausgeraubt. Der 52-Jährige sah einen Mann neben einem E-Scooter auf der Straße liegen, als er mit seinem Auto dort entlangfuhr. Um Hilfe zu leisten hielt der Autofahrer an, woraufhin er von einem zweiten Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Geldbeutels und seines Mobiltelefons gebracht wurde. Die Täter stahlen außerdem eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro aus dem Auto des 52-Jährigen, bevor sie in Richtung Damm flüchteten. Polizeikräfte konnten bei einer Absuche das gestohlene Mobiltelefon im Viehweg auffinden und sicherstellen.

Die flüchtigen Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. Sie werden, wie folgt beschrieben:

1. Mann neben dem E-Scooter: ca. 20 Jahre alt, athletisch gebaut, trug eine dunkelblaue bis schwarze Weste, ein olivgrünes Shirt sowie eine Jogginghose mit Seitenstreifen, vermutlich von Adidas und ein Beanie.

2. Mann mit dem Messer: ca. 20 Jahre alt, athletisch gebaut, trug eine blaue Jeans, auffällig rote Sportschuhe und ebenfalls ein Beanie.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2026, 11:03