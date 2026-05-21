Worms – Brand einer Einzimmerwohnung

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 20.05.2026 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Brand einer Einzimmerwohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Judengasse in Worms. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Personen in der betroffenen Wohnung, noch in den angrenzenden Wohnräumlichkeiten des Hauses, sodass keine Personen verletzt wurden. Durch die Feuerwehr Worms konnte der Brand gelöscht werden. Da die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist, wurde eine anderweitige Unterbringung des Bewohners veranlasst. Die Hintergründe zur Brandursache sind derzeit unklar, die Kriminalpolizei Worms hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 08:23