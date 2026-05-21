Weinheim – Wie entwickelt sich der Einzelhandel?

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt Weinheim hat eine neue Erhebung in Auftrag gegeben, die jetzt beginnt
– Antworten auf zentrale Fragen
Die Stadt Weinheim führt im Rahmen der Fortschreibung des
Einzelhandelskonzepts der Stadt Weinheim aus dem Jahr 2010 jetzt wieder eine
flächendeckende Erhebung des Einzelhandelsbestandes durch. Diese Untersuchung wird
durch das Büro Stadt + Handel, Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH, vorgenommen
und findet im Mai und Juni 2026 statt.
Ziel der Erfassung ist eine aktuelle Datenbasis, mit der die wesentlichen Veränderungen
im Marktgeschehen aufzeigt werden können. Sie ist eine Grundlage für die Formulierung
der wichtigsten Zielaussagen im Einzelhandelskonzept für die Stadt Weinheim. Rat und
Verwaltung erhalten damit Antworten auf aktuelle Fragen: Wie entwickelt sich der
Einzelhandel in Weinheim insgesamt? Wie kann die Zentren- und Standortstruktur der
Stadt gesichert sowie sinnvoll und zielgerichtet weiterentwickelt werden? Wie ist die
Nahversorgungssituation zu beurteilen?
Im Mai/Juni 2026 geht dafür Erhebungspersonal von Stadt + Handel von Geschäft zu
Geschäft und erfasst die Verkaufsfläche sowie die Sortimente. Eine Befragung der
Händlerinnen und Händler ist dafür in der Regel nicht notwendig. Auf Wunsch können sich
die Mitarbeitenden von Stadt + Handel mit einem Schreiben der Stadt ausweisen. Der
Datenschutz und die Anonymität werden bei allen Erhebungen berücksichtigt. Eine
Veröffentlichung von betriebs- oder personenbezogenen Angaben erfolgt zu keinem
Zeitpunkt.
Von den Ergebnissen profitiert am Ende vor allem der Einzelhandel selbst. Denn mit
einem aktuellen Einzelhandelskonzept können Fehlentwicklungen vermieden, die Zentren-
und Standortstruktur gestärkt und eine gute Versorgung in Weinheim sichergestellt
werden. Auftraggeber der Untersuchung ist die Stadt Weinheim.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:56