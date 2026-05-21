Weinheim – Wie entwickelt sich der Einzelhandel?

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt Weinheim hat eine neue Erhebung in Auftrag gegeben, die jetzt beginnt

– Antworten auf zentrale Fragen

Die Stadt Weinheim führt im Rahmen der Fortschreibung des

Einzelhandelskonzepts der Stadt Weinheim aus dem Jahr 2010 jetzt wieder eine

flächendeckende Erhebung des Einzelhandelsbestandes durch. Diese Untersuchung wird

durch das Büro Stadt + Handel, Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH, vorgenommen

und findet im Mai und Juni 2026 statt.

Ziel der Erfassung ist eine aktuelle Datenbasis, mit der die wesentlichen Veränderungen

im Marktgeschehen aufzeigt werden können. Sie ist eine Grundlage für die Formulierung

der wichtigsten Zielaussagen im Einzelhandelskonzept für die Stadt Weinheim. Rat und

Verwaltung erhalten damit Antworten auf aktuelle Fragen: Wie entwickelt sich der

Einzelhandel in Weinheim insgesamt? Wie kann die Zentren- und Standortstruktur der

Stadt gesichert sowie sinnvoll und zielgerichtet weiterentwickelt werden? Wie ist die

Nahversorgungssituation zu beurteilen?

Im Mai/Juni 2026 geht dafür Erhebungspersonal von Stadt + Handel von Geschäft zu

Geschäft und erfasst die Verkaufsfläche sowie die Sortimente. Eine Befragung der

Händlerinnen und Händler ist dafür in der Regel nicht notwendig. Auf Wunsch können sich

die Mitarbeitenden von Stadt + Handel mit einem Schreiben der Stadt ausweisen. Der

Datenschutz und die Anonymität werden bei allen Erhebungen berücksichtigt. Eine

Veröffentlichung von betriebs- oder personenbezogenen Angaben erfolgt zu keinem

Zeitpunkt.

Von den Ergebnissen profitiert am Ende vor allem der Einzelhandel selbst. Denn mit

einem aktuellen Einzelhandelskonzept können Fehlentwicklungen vermieden, die Zentren-

und Standortstruktur gestärkt und eine gute Versorgung in Weinheim sichergestellt

werden. Auftraggeber der Untersuchung ist die Stadt Weinheim.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 21:56