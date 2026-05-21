Waibstadt – Ohne Führerschein mit Quad Unfall verursacht und geflüchtet

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 17-jähriger Junge verursachte am Mittwochvormittag gegen 11:15 Uhr einen Unfall in der Humboldtstraße und flüchtete anschließend. Der Jugendliche war ohne Führerschein mit dem Quad seiner Mutter unterwegs, als er einem Zeugen dabei auffiel, wie dieser über den Sportplatz fuhr. Auf das Fehlverhalten angesprochen, versuchte der Zeuge, ein Foto des Quads samt Kennzeichen zu machen, wonach der 17-Jährige plötzlich beschleunigte und das Auto des Zeugen touchierte. Ohne zu stoppen, flüchtete der 17-Jährige. Während der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem jungen Mann konnte dieser schließlich von einer Polizeistreife in der Helmstadter Straße gestoppt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Quad war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 14:07