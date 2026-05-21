Vorderweidenthal – Erlenbacher Kreuzung – Unfall mit schwer verletzter Person

Vorderweidenthal/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 20.05.26 kam es an der Erlenbacher Kreuzung (B427/L490)gegen 19:40Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Hierbei missachtete ein aus Richtung Erlenbach kommender 82-Jähriger die Vorfahrt eines aus Richtung Lauterschwan kommenden 33-Jährigen. Die 58-jährige Beifahrerin des 82-jährigen Mannes erlitt schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Quelle
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 11:49