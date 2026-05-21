Viernheim – Kampagne „halloALTER“- TSV Amicitia bringt Fußball im Gehen nach Viernheim – Fußballspaß in Bewegung – auch im Alter

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e.V. erweitert sein Sportangebot um eine besondere Fußballvariante: „Walking Football“. Ganz im Sinne der städtischen Kampagne „halloALTER“ lädt der Verein am Montag, 8. Juni, um 19 Uhr zu einem unverbindlichen Demotraining ins Waldstadion, Industriestraße 38, ein. „Walking Football“ – zu Deutsch „Fußball im Gehen“ – richtet sich vor allem an ältere Menschen, die weiterhin Freude am Fußball und an Bewegung haben, dabei aber auf eine gelenkschonende und gesundheitsbewusste Sportart setzen möchten. Anders als beim klassischen Fußball wird ausschließlich gegangen, intensiver Körperkontakt wird vermieden. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Gemeinschaft und der Spaß am Spiel. Das neue Angebot soll insbesondere Menschen ansprechen, die sich vielleicht nicht mehr ganz so fit fühlen, aber dennoch aktiv bleiben möchten. Neben der sportlichen Aktivität spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle: Walking Football schafft Begegnungen, fördert Gemeinschaft und bietet die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.

Zuschauen, ausprobieren, mitmachen

Der TSV Amicitia Viernheim lädt alle Interessierten herzlich zu einem unverbindlichen Demotraining ein. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das neue Angebot zunächst einmal anschauen möchten, sind am Montag, 8. Juni, um 19 Uhr im Waldstadion willkommen. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Geplant ist, Walking Football künftig regelmäßig beim TSV Amicitia Viernheim anzubieten. Organisiert und durchgeführt wird das Angebot vom Verein im Rahmen der Kampagne „halloALTER“. Ziel der Initiative ist es, das Älterwerden mit all seinen Facetten stärker in den Blick zu nehmen und den Austausch über Chancen, Herausforderungen und Unterstützungsangebote zu fördern. „halloALTER“ ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Viernheim und des „Viernheimer Netzwerks – gut versorgt im Alter“ und bringt unterschiedliche Akteure in der Stadt zusammen, um dem Thema Älterwerden eine gemeinsame Plattform zu geben.

Für Rückfragen stehen Markus Hofmann und Siegfried Achilles per E-Mail an foerderauschuss-tsv-amicita-viernheim@web.de zur Verfügung.

Im Rahmen der Kampagne „halloALTER“ sind noch weitere Veranstaltungen geplant, die regelmäßig auf der städtischen Homepage zur Kampagne unter www.viernheim.de/halloalter oder über die ViernheimApp unter dem Menüpunkt „Stadtleben“ veröffentlicht werden.

Quelle

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 11:01