Speyer – „Triff Mike“: Mike Oehlmann startet in die zweite Phase des Oberbürgermeisterwahlkampfs

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer öffentlichen Veranstaltung unter dem bekannten Motto „Triff Mike“ startet Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann am Donnerstag, den 28. Mai 2026, in die nächste Phase seines Wahlkampfs. Ab 18:00 Uhr lädt Oehlmann alle Bürgerinnen und Bürger in die Industriehof Schenke Speyer ein. Im Mittelpunkt des Abends stehen neben dem persönlichen Austausch, auch die Vorstellung des Slogans, des künftigen Erscheinungsbildes sowie zentrale inhaltliche Schwerpunkte für die kommenden Monate des Wahlkampfs. „Mir ist wichtig, dass die Menschen nicht nur Plakate oder Social-Media-Beiträge sehen, sondern direkt mit mir ins Gespräch kommen können. Politik lebt vom Austausch und vom Zuhören“, so Oehlmann. Neben kurzen Impulsen und Einblicken in die weitere Kampagne steht vor allem das offene Gespräch mit den Bürgern im Vordergrund. Mike Oehlmann lädt alle Interessierten herzlich ein – das erste Getränk übernimmt er persönlich.

Termin:

Donnerstag, 28. Mai 2026

ab 18:00 Uhr

Ort:

Industrieschenke Speyer



Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 11:18