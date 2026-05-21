Sinsheim – 15.000 Euro Schaden nach Unfall zwischen Auto und Lkw – Weitere Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die Neulandstraße und beabsichtigte, im Weiteren nach rechts auf ein Grundstück einzufahren. Hierfür scherte der Fahrer seinen Lkw nach links auf die Gegenfahrbahn aus und blieb dort kurzzeitig stehen. Der Fahrer betätigte keine Warnblinker oder Fahrtrichtungsanzeiger, weshalb ein 60-jähriger Audi-Fahrer, der sich hinter dem Lkw befand, rechts am Lkw vorbeifuhr. Als sich der Audi etwa auf Höhe der Fahrerkabine befand, bog der 56-Jährige plötzlich nach rechts ab und kollidierte mit dem Audi. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Am Lkw konnte lediglich ein geringfügiger Schaden festgestellt werden. Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfall konnte durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtete werden. Außerdem soll eine weitere Person, die sich zum Unfallzeitpunkt in einem mexikanischen Imbiss aufgehalten haben soll, den Unfallhergang beobachtet haben. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung befand sich diese Person jedoch nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Sinsheim bittet nun Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Tel.: 07261 / 1003-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 14:02