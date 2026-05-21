Schwetzingen – 20-Jähriger versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer versuchte am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr im Odenwaldring vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Das Polizeirevier Schwetzingen führte auf Höhe des dortigen Freizeitbades eine stationäre Verkehrskontrolle durch, welcher sich der 20-Jährige mit dessen Mercedes Vito näherte. Beim Erblicken der Kontrollstelle führte der Mercedes-Fahrer ein waghalsiges Wendemanöver über das Trottoir durch, beschleunigte das Auto stark und versuchte zu flüchten. Mehrere Polizeistreifen nahmen umgehend die Verfolgung auf und stoppten den Mann schließlich in der Plankstadter Straße. Hier beobachteten die Einsatzkräfte im Fahrzeuginneren, wie der 20-jährige Fahrer auf den Beifahrersitz kletterte und seine 24-jährige Beifahrerin den Fahrersitz einnahm.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich der Grund der Flucht heraus. Der 20-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass er auch geistig nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von knapp über 0,3 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Fahrzeugrennens wie auch der Gefährdung des Straßenverkehrs. Seine Beifahrerin sieht einem Strafverfahren wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen, da diese den Mercedes angemietet hat.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 14:09