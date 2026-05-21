Rhein-Pfalz-Kreis – Klar entscheiden, wenn es darauf ankommt: Vortrag der vhs Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Schiedsrichter Tom Bauer

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie gelingt es, auch unter Stress, Zeitdruck und in herausfordernden Situationen

klare Entscheidungen zu treffen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Vortrag „Entscheidungsfindung unter Druck“ der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis am

Mittwoch, 27. Mai, 18.30 Uhr in der Kulturkapelle Limburgerhof.

Sekunden entscheiden manchmal über Erfolg, Verantwortung oder die richtige

Reaktion. Ob im Berufsalltag, in Konfliktsituationen oder unter starkem Zeitdruck –

klare Entscheidungen zu treffen, gehört zu den größten Herausforderungen des

modernen Alltags. Genau hier setzt der Vortrag an.

Der Referent Tom Bauer nimmt die Teilnehmenden mit in die Welt der

Entscheidungen unter Belastung und zeigt auf, wie Menschen lernen können, auch

in stressreichen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren und gut zu

kommunizieren.

Zu seiner Person: Tom Bauer ist ein moderner Schiedsrichter-Typ, der für

Souveränität und eine klare Linie steht. Er hat in den letzten Jahren eine steile

Karriere im DFB-Bereich hingelegt: Geboren 1996 in Ludwigshafen am Rhein, pfeift

er für den VfL Neuhofen (Südwestdeutscher Fußballverband). 2020 stieg er in die 3.

Liga auf und gab 2023 sein Debüt in der 2. Bundesliga. Zudem kommt er regelmäßig

als Vierter Offizieller in der 1. Bundesliga zum Einsatz. Er arbeitet hauptberuflich

als Recruiter einer Unternehmensberatung. Diese berufliche Expertise in der

Menschenführung und Kommunikation spiegelt sich auch in seinem Vortrag wider.

Anmeldungen sind bei der vhs Limburgerhof unter E-Mail curca@limburgerhof.de

bzw. Tel. 06236/691 166 (vormittags) oder online unter www.vhs-rpk.de möglich

(Kursnummer K106000K01) Die Gebühr beträgt 5 Euro. Der Vortrag findet im

Rahmen der Bewegungswoche Limburgerhof statt und ist Teil der Reihe

„Denkanstöße Limburgerhof“.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 22:13