Mutterstadt – Infoveranstaltung zur Pfalztram

Mehr Stadtbahn für Ludwigshafen und das Umland – Pfalztram

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) stellt zusammen mit den Projektpartnern die Weichen für das größte Ausbauvorhaben in ihrer zwanzigjährigen Geschichte auf wichtigen Schienenverkehrsachsen in der Region. Die Pfalztram führt zu einer städtebaulichen Aufwertung entlang der Strecke und erhöht die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.

Pfalztram Plan

© rnv Pfalztram

Hierzu findet am 28. Mai 2026 um 18:30 Uhr eine Infoveranstaltung im Palatinum Mutterstadt statt.

Weitere Infoveranstaltungen und Infos zum Projekt finden Sie unter www.pfalz-tram.de

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 14:51