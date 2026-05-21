Mosbach – Palettenmöbel für den Schulgarten – Mitarbeitende der Hilti Deutschland AG arbeiteten einen Tag lang in der Johannesberg Schule

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zufrieden blicken sieben Freiwillige der Hilti Deutschland AG auf ihren Freiwilligentag an der Johannesberg Schule in Mosbach zurück. Im Rahmen ihres jährlichen Engagements unterstützten die Vertriebsmitarbeiter das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum für Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung der Johannes-Diakonie bei verschiedenen Projekten. Sie schufen dabei nicht nur handfeste Verbesserungen, sondern auch unvergessliche Momente. Fachlehrerin Christina Pfeiffer, die mithelfenden Schüler der Berufsschulstufe sowie das Schulleitungsteam um Florian Hagyó-Dold und Tamara Pierro dankten den Hilti-Freiwilligen herzlich für ihr Engagement.

Besonders gewürdigt wurden Teamleiter Kristijan Golup, der den Tag erst möglich machte, sowie seine Kolleginnen und Kollegen, die mit den Schülern gemeinsam und professionell mit Hilti-Werkzeugen arbeiteten. Im Mittelpunkt standen der Bau von Palettenmöbeln als Sitzgelegenheiten für das neu geplante Spielpodest im Schulgarten, das Abschleifen und Streichen der Holzhütte am Grillplatz sowie die Aufarbeitung der in die Jahre gekommenen Tischgarnituren.

Obwohl das Wetter durchwachsen war, herrschte beste Stimmung unter allen Beteiligten. Ganz besonders in Erinnerung bleibt das spontane Fußballmatch zwischen Hilti-Mitarbeitern und Schülern – ein Symbol für die harmonische und herzliche Atmosphäre des Tages. Der Freiwilligentag zeigte einmal mehr, wie wertvoll das gemeinsame Engagement von Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen ist – für die Schule, die Gemeinschaft und vor allem für die Menschen, die dabei mitwirken.

Quelle

Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 15:38