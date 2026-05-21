Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Beginn der Spielzeit 2022/23 ist Tilmann Pröllochs Geschäftsführender Intendant und erster Eigenbetriebsleiter des Nationaltheaters Mannheim. In dieser Funktion trägt er die wirtschaftliche Gesamtverantwortung und leitet die spartenübergreifend arbeitenden Bereiche. Nun wurde sein Intendantenvertrag, der bis 31. August 2027 befristet ist, um weitere fünf Jahre bis 2032 verlängert. Dies beschloss gestern der Gemeinderat.

Tilmann Pröllochs kam vom Oldenburgischen Staatstheater, wo er zwölf Jahre sehr erfolgreich gewirkt hatte, nach Mannheim. Den Start seiner Intendanz prägten mit dem Ende der Corona Pandemie und der beginnenden Generalsanierung des Hauses am Goetheplatz große Herausforderungen. Die Sanierung ebenso wie der Bau und Betrieb der Ersatzspielstätten stehen seither im Fokus seiner Tätigkeit. Darüber hinaus gestaltet er im fünfköpfigen kooperativen Intendantenteam den Transformationsprozess des Nationaltheaters. Dabei geht es wesentlich darum, das Nationaltheater als Kunstbetrieb zukunftsfähig zu machen und für das Haus neue Perspektiven für ein Stadttheater von morgen zu entwickeln – als einen Ort der Kunst, des Miteinanders und des demokratischen Diskurses.

Kulturbürgermeister Thorsten Riehle dankt Tilmann Pröllochs für seine bisherige Tätigkeit in Mannheim und betont: „Seit Beginn seiner Intendanz hat Tilmann Pröllochs das Profil und den Stellenwert des Hauses deutlich befördert und die enge Verzahnung in Bürgerschaft, Politik und Institutionen kontinuierlich vorangetrieben. Er vereint dabei fachliche Kompetenz, diplomatisches Durchsetzungsvermögen und Leidenschaft für das Theater. Daher freue ich mich, dass wir mit der Vertragsverlängerung für das Nationaltheater in herausfordernden Zeiten Planungssicherheit schaffen können. Denn unser Ziel bleibt klar der Wiedereinzug 2028 ins sanierte Nationaltheater am Goetheplatz.«

Tilmann Pröllochs freut sich über das erwiesene Vertrauen: »Ich danke für das Vertrauen. Ihr Nationaltheater durch die Sanierung und durch die Interimszeit in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und weiter zu entwickeln ist eine große Aufgabe, die wir nur gemeinsam schaffen können. Ich freue mich darauf, das mit den Mannheimerinnen und Mannheimern gemeinsam fortzuführen.«

Tilmann Pröllochs, 1966 in Künzelsau geboren, war als Diplomverwaltungswirt zunächst von 1991 bis 1994 bei der Stadt Heidenheim mit der Verwaltungsleitung der Opernfestspiele betraut, bevor er für 16 Jahre als Verwaltungsdirektor am Landestheaters Tübingen wirkte. Von 2010 bis 2022 war Pröllochs Verwaltungsleiter am Oldenburgischen Staatstheater. In seiner Laufbahn war er zeitweise Vorstandsmitglied der Landesbühnengruppe des DBV und Vorsitzender des Vereins Kulturnetz Tübingen e.V. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Geschäftsführender Intendant am Nationaltheater Mannheim.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2026, 08:27